Investigan dos homicidios en Merlo: un posible ajuste de cuentas y una pelea entre vecinos

La Justicia investiga dos homicidios ocurridos durante el fin de semana en el partido de Merlo. Uno de los hechos se produjo en la localidad de Libertad y apunta a un posible ajuste de cuentas por conflictos previos, mientras que el otro ocurrió tras una pelea entre vecinos y dejó un hombre fallecido y un detenido. Ambas causas quedaron radicadas en la Fiscalía N° 7 de Morón, a cargo del fiscal Hugo Ravizzini, bajo la carátula de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Ataque a balazos en Libertad

El primer episodio tuvo lugar el sábado por la noche en la intersección de las calles Juan B. Justo y Marconi, en Libertad. La víctima fue identificada como Sebastián Nicolás Ramírez, de 39 años, quien transitaba en motocicleta cuando detuvo su marcha a pocos metros de su vivienda para hablar con los ocupantes de un automóvil.



De acuerdo a las primeras actuaciones, del vehículo descendieron dos hombres y una mujer. Sin mediar demasiadas palabras, los agresores efectuaron cuatro disparos con una pistola calibre 9 milímetros. Uno de los proyectiles le impactó en el tórax a Sebastián Nicolás Ramírez, provocándole la muerte de forma casi inmediata en el lugar.



Tras el ataque, los delincuentes abordaron nuevamente el automóvil y escaparon. Vecinos alertaron a la Policía a través de un llamado al 911. Al llegar al sitio, los efectivos solicitaron la asistencia médica correspondiente, pero el profesional sanitario constató que el motociclista ya no presentaba signos vitales.



La DDI Morón se encuentra a cargo de los peritajes para lograr identificar a los autores del hecho y dar con el rodado utilizado. Para esto, se analiza la información aportada por testigos de la zona y los registros de cámaras de seguridad públicas y privadas. Allegados a la víctima expresaron que el hombre mantenía disputas de vieja data.



En tanto, las autoridades confirmaron que Sebastián Nicolás Ramírez contaba con antecedentes penales. Había cumplido condena en el penal de Alvear por robo agravado, portación ilegal de arma de guerra y resistencia a la autoridad. Asimismo, pesaba sobre él una orden de captura activa emitida por el Juzgado de Garantías N° 5 de Morón en el marco de una causa por hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública.

Discusión trágica entre vecinos

El segundo hecho violento ocurrió durante la misma jornada nocturna en una finca ubicada cerca de las arterias Pedro Lacoste y Cámpora. La víctima en esta oportunidad fue Cristian Horacio Ubisi, de 29 años, quien se desempeñaba como cartonero.



Según la reconstrucción del caso, se generó una discusión entre vecinos que escaló rápidamente a los golpes. Durante la disputa física, un hombre de 46 años identificado como Javier David Kanzua recibió una herida en la cabeza.



Posteriormente, Javier David Kanzua ingresó a su casa, extrajo un pistolón marca Zafari calibre 16 y disparó contra el…