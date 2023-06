Investigan por robo a un policía que peritó la casa del empresario de Padua minutos después del homicidio

La Auditoría General de Asuntos y Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense y la Justicia de Morón iniciaron una investigación por “hurto” para intentar corroborar si un policía de la Comisaría 2da de San Antonio de Padua, robó una billetera y un reloj de las víctimas en la escena del crimen del empresario Gabriel Izzo, asesinado a balazos en su casa en Viernes pasado, informaron fuentes judiciales.

La denuncia de testigo:

El hecho fue denunciado el mismo viernes pasado por un testigo del procedimiento, mientras dentro de la casa de la calle Italia 1077, se desarrollaban los primeros trabajos policiales en la escena del crimen.

“El testigo se arrimó a un comisario y le dijo que había visto a uno de los policías presentes agarrar una billetera y un reloj que pertenecían a las víctimas y guardárselos en un bolsillo”, contó a Diario La Ciudad la fuente consultada.

Aunque se registró al efectivo señalado “en ese momento no se le encontró nada” el fiscal Claudio Oviedo mando abrir una causa por “hurto. Que no aparecieran las cosas no significa que no haya pasado.

Por la denuncia, se inició una investigación penal para determinarlo, aunque la fiscalía no adoptó por el momento ningún temperamento con el efectivo”, sostiene el informante.

Auditoria investiga también el caso:

También la Auditoría de Asuntos Internos de la cartera de seguridad bonaerense inició actuaciones sumariales, confirmaron las fuentes. Lo que dispuso para el involucrado y el jefe de la Comisaría el cambio de dependencia hasta tanto finalice la investigación.

Sobre la investigación del crimen de Izzo:

Los investigadores del caso trabajan en la búsqueda de los presuntos homicidas del comerciante Gabriel y la tentativa de homicidio de su esposa, luego que ayer el fiscal de la causa, Claudio Oviedo solicitara la captura nacional e internacional para dos hombres.

Se trata de Gustavo Julio Alberto Mac Dougall y Gustavo Damián Potenza, acusados de ser coautores del crimen de Izzo (60) y del ataque a su esposa Silvana Andrea Petinari (56), ocurrido en la madrugada del viernes en su vivienda de la localidad de San Antonio de Padua, partido de Merlo.

Mac Dougall, quien trabajaba para Walter Rodríguez Sierra, único detenido hasta el momento en la causa, le alquilaba el local donde funcionaba la pizzería “Lo de Cata”, ubicada la calle Gervasio Pavón al 3500, de la localidad bonaerense de Castelar Sur, partido de Morón, y que en su interior fueron halladas armas de fuego, además de otros elementos, entre ellos, objetos presuntamente robados a la víctima y su familia.

En tanto, Potenza se cree que es quien condujo el Volkswagen Gol Power color gris con el que los delincuentes huyeron del lugar y que fue hallado estacionado frente a la pizzería y a uno de los kioscos propiedad de Rodríguez Sierra.

(Por Ramón González)