Ituzaingó: abrió la inscripción para anotarse en los Juegos Bonaerenses

Comenzó la inscripción a la 33° edición de los Juegos Bonaerenses 2024, la gran competencia deportiva y cultural de la Provincia de Buenos Aires, que promueve la actividad física, la vida saludable y la recreación. La competencia incluirá una etapa interregional y concluirá con la tradicional Final Provincial en la ciudad de Mar del Plata.



El evento, que el año pasado alcanzó los 455 mil inscriptos, contará con más de 100 disciplinas para Juveniles, Personas con Discapacidad y Trasplantadas, y Adultos Mayores. En esta nueva edición las y los atletas de Ituzaingó podrán inscribirse en las siguientes categorías de deportes:



Juveniles

Acuatlón, ajedrez, atletismo, bádminton, básquetbol, básquetbol 3x3, beach vóley, cestoball, cestoball 3 x 3, futsal, fútbol 5, fútbol 11, fútbol tenis, fútbol playa, gimnasia artística, handball, handball playa, hockey, natación, pádel, patín, pelota, rugby seven, softbol, tenis, tenis de mesa, voleibol.



Adultos Mayores

Ajedrez, bochas, burako, caminata, coreografía, chin chon, damas, escoba de 15, lotería, newcom, orientación, pádel, pesca, pentatlón, sapo, taba, tejo, tenis, tenis de mesa, pádel y truco.



Personas con discapacidad

Atletismo, básquet sobre ruedas, boccia, fútbol disc. Intelectual, fútbol int. Síndrome de down, fútbol pc, goalball, natación, parabádminton, tenis de mesa, vóley sentado.



Deportes con Federaciones

Canotaje, judo, lucha, skate, tiro y taekwondo.



En tanto que las y los artistas pueden inscribirse a las siguientes disciplinas culturales:



Juveniles

Arte circense, artes plásticas (objeto artístico, pintura, mural), cocineros bonaerenses, conjunto musical de cumbia, danzas folklóricas, danza tango, fotografía, freestyle rap, literatura, malambo, música rock, solista vocal, stand up, teatro y videominuto.



Personas con discapacidad



Danza teatro, danzas folklóricas, dibujo, fotografía, malambo, narración oral, pintura y solista vocal.



Adultos Mayores

Artes plásticas, cocineros bonaerenses, danzas folklóricas, danza tango, fotografía, literatura, solista vocal y teatro.



Las inscripciones pueden realizarse hasta el 4 de mayo. Quienes deseen participar pueden ingresar en el siguiente enlace juegos.gba.gob.ar/ , en el que también se encuentran disponibles las disciplinas, categorías y reglamentos. También es posible inscribirse en el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles) o en los Centros de Desarrollo Social listados a continuación.



La inscripción a las disciplinas culturales debe realizarse presencialmente, con DNI y fotocopia, acercándose a cualquiera de estos puntos:

Polideportivo San Alberto (Grecia 2640)

CDS Juana Azurduy (Haití 3475)

SUM Esperanza (Aguaribay 2173)

CDS Barrio Nuevo (Alsina 4349)

CDS La Torcacita (H. Quiroga 4401)

CDS San Antonio (Olivera 2160)

Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893)



La Etapa Local comenzará el 5 de mayo y se extenderá al 30 de junio; y posteriormente se disputará la Regional del 1 de julio al 31 de agosto. La principal novedad en esta edición será que, previo a la gran Final, se incorporará la etapa Interregional, del 1 al 20 de septiembre.



Para más información, los interesados e interesadas pueden hacer sus consultas sobre las disciplinas deportivas al 4621-9622 (Polideportivo La Torcaza) y sobre las disciplinas culturales al 2120-1872 (Centro Cultural Ituzaingó).

Artículo Relacionado