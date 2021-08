Ituzaingó: acusan al presidente de la UCR de tener reuniones privadas con el intendente y de armar una lista con 4 amigos

Las heridas y el pase de de facturas entre dirigentes de Juntos por el Cambio en Ituzaingó no logran cicatrizar luego del cierre de listas y los reproches comienzan a tener estado público. En este caso, la concejal radical Rossana Galassi, histórica dirigente del la UCR y ex presidenta del comité local, publicó en sus redes sociales una fuerte crítica a las actuales autoridades del radicalismo, en especial a Pablo Brizuela su presidente.

“Podrán proscribir la boleta, por no nos van a proscribir la identidad” asegura Galassi en un extenso comunicado en el que acusa a Pablo Brizuela, primer candidato a concejal por la lista que postula a Facundo Manes en la provincia, de advenedizo y tener reuniones privadas en el intendente Alberto Descalzo, en los papeles, su opositor político.

“Es sorprende ver que los arribistas a un partido centenario como la UCR se crean que son más radicales por haber ganado, alguna vez, una elección interna. El Radicalismo no se adquiere por el solo hecho de firmar una ficha de afiliación, se es radical todos los días y en todos lados. Pero aquellos que supieron guardarse en su casa en los tiempos difíciles, afloran como las alimañas cuando vienen tiempos de cosecha.” escribe Galassi.

Rossana Galassi en su banca de concejal



“Los vecinos, los ciudadanos, no deben dejarse engañar: no existe una “lista radical”. Cuando la Democracia interna existía en el ámbito del Radicalismo ituzainguense, nunca se le negó llevar lista y competir contra la “lista oficial” que llevaba el Comité a nadie. Incluso en el 2015 (ya en el armado de Cambiemos) se presentaron tres listas identificadas con la UCR en Ituzaingó. Se les dio a todos la misma posibilidad de competir, tal como lo establece la reglamentación para las PASO: pueden competir en diferentes armados TODOS los partidos integrantes de la misma alianza política.

Estos hechos están perfectamente normalizados en el reglamento del espacio político que integramos, junto a muchos otros radicales que han sido autoridades de la UCR Ituzaingó y que acompañamos esta lista.” sigue el comunicado.

“Pareciera que hay que explicarles a los advenedizos que un cargo partidario no da IMPUNIDAD para hacer lo que se quiere, muy por el contrario, lo que da es obligación a actuar como es correcto, cosa que lamentablemente parece que desconocen. Armar una lista entre 3 o 4 amigos, no es presentar una opción responsable a los vecinos de Ituzaingó.

Si el objetivo al proscribir nuestra boleta era el de sacar del medio a los que tiene una postura de enfrentamiento con el gobierno local (ya que el actual presidente hace gala de sus reuniones privadas con el intendente) entonces no vamos a bajar los brazos”

“No queremos un Radicalismo sumiso, que mantenga la boca cerrada frente a la situación que vive nuestro municipio. Así como lo hemos hecho en el Concejo Deliberante, difundiendo cómo se malgastan los dineros de los vecinos o se aprueban excepciones inmobiliarias en perjuicio de muchos y para beneficio de unos pocos. Siempre nos vamos a diferenciar de los que quieren un Radicalismo servil y encerrado. Como hicieron durante muchos años, pueden seguir mirándose el ombligo.” finaliza el descargo de Galassi.