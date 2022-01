Ituzaingó: Alerta murciélagos ¿Qué hacer?

La Dirección de Zoonosis, informa a los vecinos y vecinas sobre qué recaudos tomar ante la presencia de murciélagos en los hogares durante el verano, la época de reproducción y mayor actividad de los mamíferos.



En esta época del año, los murciélagos salen de su letargo y comienza la temporada de reproducción, por lo que es frecuente visualizarlos generalmente por la noche en zonas urbanas. Su dieta incluye insectos, frutos, néctar, polen, flores, y otros vertebrados. Los que se encuentran en esta área son usualmente insectívoros (se alimentan de polillas, cascarudos, grillos, moscas, mosquitos), y son de vital importancia para el control de plagas como por ejemplo las polillas, o insectos transmisores de enfermedades como los mosquitos dengue, zika, o chikunguña. Debido a esta función son de gran importancia en nuestro ecosistema, por lo que se solicita ante la presencia de un ejemplar en buen estado, no agredirlo ni matarlo.



Sin embargo, hay que tener en cuenta las siguientes situaciones:



1)Si se encuentra un murciélago de día, que no puede volar

2)Si se encuentra un murciélago muerto

3)Si una de nuestras mascotas caza algún ejemplar



no tocarlo sin protección, conservarlo y cubrirlo con una caja, balde, o bolsa, y comunicarse con la Dirección de Zoonosis al 4481-8242. Si es feriado o fin de semana, se solicita conservar el ejemplar hasta poder contactarse o acercarse a Zoonosis.



Debido a que el verano es la época de mayor actividad de estos mamíferos, y al ser vectores de rabia, se sugiere como medida preventiva la vacunación antirrábica de nuestras mascotas a partir de los 3 meses de vida, renovable todos los años. La inmunización en animales es la principal medida para evitar la rabia.