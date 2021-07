Ituzaingó: Cambiemos arrancó la campaña con fuertes cruces entre Pozzuto y Di Castelnuovo

A tono con la interna de la oposición que comenzó con pases de factura entre dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio; a nivel local, los dos principales dirigentes del Macrismo en Ituzaingó Gaston Di Castelnuovo y Gabriel Pozzuto inauguraron la campaña electoral con fuertes criticas entre ambos.

“Nosotros somos trasparentares, no votamos excepciones en el Concejo Deliberante” afirmó Pozutto hoy en Radio La Ciudad en el programa Ciudad de Encandilados“, haciendo referencia a que Gastón D Castelnuovo cuando era concejal y ahora dos de los concejales que lo acompañan, Mariano Steininger y Cristian Lanaro votan las ordenanzas de excepción que se aprueban en el deliberativo local. Estas normas de larga y penosa historia, permiten construir duplex y desarrollos inmobiliarios en zonas prohibidas.

La lista de Pozzuto con Roxana Galassi

“Tenemos diferencias, claro, las hemos tenido siempre, para nosotros es mucho mas transparente votar en contra para dejar bien claro que no tenemos nada que ver con posibles hechos de corrupción” asegura Gabriel Pozzuto

Di Castlenuovo, a su tiempo, también hoy en Radio La Ciudad, aclaró que cada vez que votaron a favor en una excepción es porque priorizan el trabajo y el desarrollo inmobiliario de Ituzaingó.

“Hemos votado algunas excepciones, no todas. Creemos en el desarrollo de Ituzaingó y a veces, los proyectos son buenos. Generan trabajo y crecimiento. Peor es ser candidato a concejal y vivir en otro distrito” apuntó El ex candidato a intendente de Cambiemos en referencia a que Pozzuto vivirá en La Matanza y no en Ituzaingó.

Di Castelnovo tiene el apoyo de María Eugenia Vidal

La rivalidad entre Di Castelnuovo y Pozzuto no es nueva, Cada uno de ellos encabezó una lista del Cambiemos en las 2 últimas elecciones; “En la elección que yo encabece,que fue la del 2017, ganamos. De hecho fue la única elección que gano Cambiemos en Ituzaingó. En la del 2015 perdimos” asegura Gabriel Pozzuto. En el 2015, Gaston Di Castlenuovo fue candidato a intendente y perdió a manos del actual alcalde Alberto Descalzo.

A nivel nacional, la campaña tambièn arrancó con cruces entre candidatos del mismo espacio. Facundo Manes, candidato radical disparo contra Larreta: “Esta interna es David contra Goliat. “Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña”, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación y en una clara referencia a la apuesta de Horacio Rodríguez Larreta fuera del distrito que gobierna. La respuesta no tardó en llegar: “El Frente de Todos ya no necesita más candidatos“, cargó irónico Cristian Ritondo, que acompaña a Santilli.

“Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio” finalizó Ritondo

Se largó la campaña y en la oposición, las elecciones del 12 de septiembre serán claves.