Ituzaingó cerró el Campeonato con una sonrisa

Con goles de Alcides Miranda Moreira y Agustín Faillace, el Verde derrotó a Defensores de Cambaceres por 2-0 y finalizó el Torneo Clausura en la cuarta posición.



Por la última fecha del Campeonato de la Primera C, se enfrentaron en el Estadio Carlos Sacaan, el León, que en la fecha pasada venció a Atlas en Rodríguez, por 2-0, y el “Rojo”, en un encuentro de dientes apretados.



El marcador se abrió desde el amanecer del partido, ya que un centro de Ángel Luna alcanzó la cabeza de Alcides Miranda Moreira, quien puso rápidamente en ventaja al León a los 6 minutos.



El partido continuó tornándose cuesta arriba para Cambaceres, ya que Elías Garay golpeó sin pelota a Alan Sotelo y el juez del encuentro, Maximiliano López Monti, no dudó en mostrarle la tarjeta roja y dejó al equipo con diez jugadores a los 35 minutos.



En el complemento, los dirigidos por Matías De Cicco fueron en busca de poder sentenciar el partido, y generó una chance clara, a través de un cabezazo del autor del primer tanto, pero el arquero de Cambaceres, respondió bien.



Luego, la visita lo fue metiendo en su arco a Ituzaingó, donde tuvo varias situaciones para empatar el partido, pero falló en la puntada final.



A los 45 minutos del segundo tiempo, con Camba intentado salir, el arquero, Manuel Díaz, quiso jugar la pelota con los pies y ante la inminente pérdida del balón que significaba el segundo gol, no dudó en atajar la pelota fuera del área, lo que le valió la expulsión, y el Verde jugó con dos hombres más.



Hasta que en la última jugada del partido, Lautaro Calderón habilitó de manera fenomenal a Agustín Faillace que decretó la victoria del León por 2-0.

De esta manera, Ituzaingó se despidió del Carlos Sacaan con una alegría en casa, y finalizó de manera irregular el Torneo Clausura, ya que no le alcanzó para clasificar a la Copa Argentina 2025.



Con este triunfo, en la Tabla General quedó en la séptima posición con 73 unidades, jugados en 48 partidos, con 18 victorias, 19 empates y 11 derrotas, mientras que en el Torneo Clausura quedó en el cuarto puesto con 40 puntos.