Ituzaingó: comenzó el desguase del Hospital del Bicentenario

El desmantelamiento del Hospital de Ituzaingó comenzó a ser noticia este fin de semana largo luego que la nueva administracion del PAMI dejara a todo el hospital sin médicos de guardia



Cientos de pacientes que concurrían a la guardia del hospital, luego de horas de espera, se encontraban con que no había médicos. Una de las pacientes, cansada de la espera, filmó un video con el reclamo

Toda esa gente que está sentada ahí está esperando un médico”, asegura un paciente. Nadie contesta, solo personal de seguridad observando el panorama



“Es una vergüenza lo que hacen, están jugando con la vida de la gente”, agrega una vecina mientras graba la situación. Ninguno de los presentes les había avisado que no había médicos en el lugar para poder atenderlos: así debieron esperar en algunos casos por más de dieciséis horas. Otros hasta pasaron toda la noche sentados silenciosamente en la guardia, sin respuestas y debiendo soportar diversas dolencias.



Lo de las guardias, parece ser una primera etapa del futuro desguace del hospital. "Pami no quiere gastar más un peso en este hospital", aseguran desde el nosocomio. "No hay que descartar que pretendan privatizarlo" para vendérselo a alguna empresa de salud privada.

Como entregó el PAMI el hospital del Bicentenario

El 10 de diciembre, con el recambio de gobierno nacional, nuestro hospital estaba terminando la última etapa de la obra civil y el equipamiento médico para alta complegidad. " Estamos a un 90 % de su plena capacidad operativa" aseguraba en diciembre, el por entonces director del hospital a La Ciudad.



En noviembre del 2023, habian sumado 3 nuevas guardias muy reclamadas por nuestra comunidad: La guardia de pediatría, la guardia de traumatología y una guardia de cirugía. En octubre, se habian atendido 9000 consultas de pacientes de nuestra comunidad, a fin de año eran más de 15.000 por mes.



Con la puesta a punto de 4 nuevos quirófanos, la sala de terapia intensiva podía albergar a mas de 100 pacientes graves, con 150 camas de internación intermedia.

Una de las salas de cirugia del Hospital

Ese mismo año, el hospital había comprado un moderno tomógrafo. Nadie sabe a ciencia cierta cual será el triste destino de nuestro hospital.