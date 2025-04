Ituzaingó: comenzó la inscripción para participar de los "Juegos Bonaerenses"

Ya están abiertas las inscripciones para participar en las disciplinas culturales y deportivas de la 34° edición de los Juegos Bonaerenses, el principal encuentro cultural y deportivo de la provincia de Buenos Aires.

Con más de 100 disciplinas, la convocatoria incluye propuestas para distintas categorías: juveniles, trasplantados, deportes electrónicos, personas con discapacidad y adultos mayores.

DISCIPLINAS DEPORTIVAS:

Juveniles: Acuatlón, ajedrez, atletismo, bádminton, básquetbol, básquetbol 3x3, beach vóley, cestoball, cestoball 3 x 3, futsal, fútbol 5, fútbol 11, fútbol tenis, fútbol playa, gimnasia artística, handball, handball playa, hockey, natación, pádel, patín, pelota, rugby seven, softbol, tenis, tenis de mesa, voleibol.



Adultos mayores: Ajedrez, bochas, bonaerenses en carrera, burako, caminata, coreografía, chin con, damas, escoba de 15, futbol tenis, lotería, natación, mus, newcom, orientación, padel, pelota, pesca, pentatlón, sapo, taba, tejo, tenis de mesa y truco.



Personas con discapacidad: Atletismo, básquet sobre ruedas, boccia, bonaerenses en carrera, fútbol disc. Intelectual, fútbol int. Síndrome de down, fútbol pc, goalball, natación, parabádminton, tenis de mesa (intelectual, motor en silla y motor a pie).



Deportes con federaciones: Canotaje, judo, lucha, skate, tiro y taekwondo.



DISCIPLINAS CULTURALES:



Adultos Mayores: Cocineros bonaerenses, cuento, danza folclórica, danza tango, dibujo, fotografía. Objeto artístico, pintura, poesía, solista vocal, teatro.



Juveniles: Arte circense, artes plásticas (objeto artístico, pintura, mural), cocineros bonaerenses, conjunto musical de cumbia, danzas folklóricas, danza tango, fotografía, freestyle rap, literatura, malambo, música rock, solista vocal, stand up, teatro y videominuto.



Personas con discapacidad: Danza, teatro, danzas folklóricas, dibujo, fotografía, malambo, narración oral, pintura y solista vocal.



Las inscripciones para las disciplinas deportivas y culturales deben realizarse a través del sistema PLENUS, ingresando al siguiente enlace: www.plenus.juegos.gba.gob.ar



Una vez registrado, el sistema enviará automáticamente una contraseña de acceso al correo electrónico proporcionado. La etapa de inscripción estará abierta hasta el domingo 18 de mayo.



Para formalizar su inscripción se deberá presentar:



Juveniles (Ficha de autorización, ficha de salud y fotocopia del DNI)



Adultos mayores (Ficha de salud y fotocopia del DNI)



Personas con discapacidad (Ficha de autorización, ficha de salud, fotocopia del DNI, y CUD vigente)



Las fichas se retiran por el Centro Cultural Ituzaingó (mansilla 893) de lunes a viernes de 8 a 15 hs



Más información: Para consultar sobre las disciplinas deportivas, llamar al 4621-9622 (Polideportivo La Torcaza). Quienes tengan dudas sobre las disciplinas culturales, comunicarse con el 2120-1872 (Centro Cultural Ituzaingó).