Ituzaingó: ¿cómo serán las Pirámides de Egipto de Rubén Díaz?

El partido de Ituzaingó ya cuenta con un pedacito de las ciudades de París, Pisa, Roma, Atenas, y ahora también contará con una referencia al territorio africano: las Pirámides de Egipto. Su creador, el artista Rubén Díaz, se encuentra ultimando detalles de la obra emplazada sobre la calle Fleming. De esta forma, se prepara para otra de sus famosas inauguraciones.

En diálogo con La Ciudad, Díaz comentó que este proyecto “es muy disruptivo porque hay una pirámide de más, hay platos voladores”. Además, detalló que “hay una pirámide que se rompe y se ve por dentro cómo es, invaden los extraterrestres, salen por el rayo que larga el plato volador”.

Cabe mencionar que, al igual que otras de sus obras, las Pirámides de Egipto contarán con una referencia local. En este caso, serán un homenaje al humorista Tato Bores, quien en sus programas solía aparecer sobre patines.

Sin embargo, Díaz contó que tendrán un diferencial: “Van a ser patines cósmicos, porque va a tener cohetes que se desplazan por el aire. Así que es como otro extraterrestre más que llega”.

Además, el artista aseguró que, al estar ubicado cerca del Arco del Triunfo, “va a ser visita obligada”.

El Obelisco a la plaza, cada vez más cerca de ser realidad y con una propuesta más ambiciosa

Respecto del estado de la iniciativa para trasladar el Obelisco a la Plaza 20 de Febrero, Rubén Díaz comentó que ya están las firmas necesarias y que el escenario es “bastante optimista”.

“Si lo ponemos antes del Mundial, y Argentina llega a salir Campeón del Mundo, que tiene un 30% de posibilidades, 40 por lo menos, a Ituzaingó lo van a ver en todo el mundo. Van a ir de Castelar, Morón, Padua e Ituzaingó”, aseguró el artista.

“Yo quiero trasladar todo. El Obelisco, con el Fitito, con Favaloro, con el viejo almacén, con todo lo que tiene”, comentó Díaz a La Ciudad. Crédito: María Josefina Severino.

Además, Díaz adelantó que ahora tiene una propuesta más completa: “Yo quiero trasladar todo. El Obelisco, con el Fitito, con Favaloro, con el viejo almacén, con todo lo que tiene”.

En este sentido, su idea es “hacer un proyecto para el exterior también, porque esa obra se ve de un solo lado”. De esta forma, la idea del artista es que se pueda “subir una escalinata del lado de atrás, tres o cuatro escalones para que la gente se pueda parar y mirar desde los cuatro lados”.

“Que me dejen poner aunque sea el Fitito y Favaloro yo estoy más que contento. Y si no me dejan, será el Obelisco solo, pero como la gente le gusta, vamos por todo”, remarcó Díaz.

Además, hizo hincapié en que el Obelisco de Ituzaingó es aceptado por el pueblo. “La gente está contenta, que era el objetivo, la gente lo quiere”, expresó.