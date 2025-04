Ituzaingó: delegados de la UTEP votaron paro y movilización para el 10 de abril

Delegados y delegadas de la UTEP regional Hurlingham, Morón e Ituzaingó realizaron una asamblea de cara a la movilización y el paro general convocado por la CGT para el 10 de abril.



El encuentro de la Union de Trabajadores de la Economia Popular realizó en Suboficial Perdomo 2152 de en Ituzaingó y contó con la presencia de unos 40 delegados de la regional.



"El de Milei no es un ataque contra nosotros, es un ataque a la organización comunitaria, al pueblo organizado, que es el único obstáculo real que tienen para implementar su plan economico de saqueo y hambre" resaltó una delegada.



Los referentes de las ramas de reciclado, textil, obras de infraestructura comunitaria, comedores, educación popular, pequeñas unidades productivas, producción y comercialización de alimentos, evaluaron la situación de estos sectores, fuertemente golpeados por las medidas del gobierno nacional.



"Cuando desarticulan a las cooperativas que hacen obras en los barrios, quedan en el abandono las escuelas, los clubes, las sociedades de fomento y lo centros de jubilados, porque al mercado no le interesa hacer ese tipo de obras, a nosotros si porque son espacios que utilizan nuestras familias" expresó una referente de infraestructura socio comunitaria.



La apertura de importaciones afectó gravemente al sector de reciclado y los cartoneros, dónde el material bajó de precio hasta un 60% , mientras los alquileres y los servicios aumentaron hasta un 300 %. La recesión económica y la baja en la producción también impacta en el material que circula en la calle. A esto se le suma que miles de ciudadanos han tenido que salir a cartonear, con lo cual la situación se agrava día.



Lo mismo el sector textil que incluye tanto a polos cooperativos como talleres familiares donde para poder competir con las importaciones los lleva a situaciones de auto explotacion.



"Nos acusan de no trabajar, pero trabajar es lo único que sabemos hacer. Y vamos a defender el trabajo, porque defender el trabajo es defender al país" concluyó Ariel Aranda de UTEP Ituzaingó.



Al finalizar se voto por unanimidad replicar las asambleas para construir una movilización masiva y el paro general.