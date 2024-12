Ituzaingó: denuncian que la Escuela Secundaria N° 6 se convirtió en un "colegio militar de la dictadura"

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 6 Hipólito Yrigoyen ubicada sobre la calle Peredo en Ituzaingó, vive momentos de tensión y angustia. Desde hace meses, docentes, alumnos, padres, no docentes y directivos, son parte de un colegio en virtual estado de guerra. "Es lo más parecido a un colegio militar, en plena dictadura" asegura una docente, con voz preocupada.



La Ciudad accedió a denuncias, testimonios y reportes de múltiples hechos que ponen en el centro de la escena a la directora del colegio y en algunos casos, hechos de significativa gravedad.

Castigar a los alumnos dejándolos sin el desayuno

"El 5 de septiembre, hace un poco más de un mes, me cuentan algunos chicos que la directora decide dejar a los alumnos sin recreo, sin baño y sin posibilidad de ir a comprar al quiosco. Los acusaba de juegos violentos en el recreo. "Los llamó a la reflexión", me cuentan que les decía. El castigo también incluía, NO DESAYUNAR". asegura otro docente que dicta clases en el colegio.



La escuela, recibe por parte de la provincia, alimentos para que los pibes desayunen o merienden, dependiendo del turno. "El castigo era dejarlos sin comida a todos, una locura"



La situación se pone tensa al comenzar el primer recreo cuando la mayoría de los alumnos comenzaron a quejarse e insultaban a la directora. Al ver lo que pasaba, la misma directora decide comenzar a repartir el desayuno aula por aula, pero solo pudo hacerlo con pocos cursos ya que el recreo solo dura 10 minutos. El Centro de Estudiantes comenzó a juntar firmas para evitar que esto sucediera en el futuro y deciden enfrentar la situación, saliendo de las aulas. La directora cita a una representante de alumnos, se encierran en la dirección y luego de la charla, la piba sale llorando, indignada y asustada." Cuentan los chicos que le infundió tanto miedo que la piba se fue.

Renuncias, favoritismo y acoso laboral

Debido al cierre de cursos en la escuela producido el año pasado, había que desafectar algunos preceptores, situación que la directora no aceptaba. Debido a esta situación decide qué preceptor se tenía que cambiar de turno y comienza una persecución y violencia psicológica contra una preceptora del turno mañana para que se cambie de turno. "Los argumentos de la directora eran falsos, quería engañarla informándole que según el reglamento ella se tenía que ir o cambiar de turno, cosa que no fue cierta".



Planteado el conflicto. la preceptora se informó por otros medios y resultó ser que ella era la última que se tenía mover del cargo, en realidad se tenía que ir una preceptora de la tarde que cubre una suplencia, pero como la directora se había hecho amiga no quería que se fuera. Cuentan que la preceptora agredida terminó llorando en los pasillos de la escuela."



Finalmente esta preceptora al no soportar más la situación, decide finalmente irse de la escuela dejando su cargo.

Libros por el aire

En el mes de febrero de este año, la directora decide cambiar la biblioteca de lugar. La idea es pasarla de planta alta a planta baja. "el primer problema era que no había consultado ni conversado con la bibliotecaria. nunca la quiso, la verdad era que quería que se fuera y que dejara el lugar vacante para otra persona".



En ese contexto, el caos se adueñó del lugar. Un buen día, con la presión por la nubes, la directora de forma muy enfurecida y violenta comienza a gritarle a la bibliotecaria y a lanzar libros desde la planta alta a la baja. Muchos docentes miraban absortos la escena sin entender que estaba pasando. La bibliotecaria recurrió al sindicato y la directora se calmó. Unas semanas más tarde algunos docentes que habían visto lo que pasó, deciden dejar sus horas titulares en la institución.

Manoseo de un alumno

"Una docente me comenta que un alumno se le acerca y le dice que en otra clase, otra docente lo manoseó. Con el testimonio del adolescente, esta profesora se acerca a la dirección y le comunica a la directora lo que había sucedido y que era importante hacer la denuncia en la SAD (Secretaria de Asuntos Docentes)".



"La directora, en vez de hacer la denuncia, le propone a la docente denunciada que se tome licencia para descomprimir la situación, algo totalmente irregular ", asegura.



En otro caso, una docente de la escuela le comenta a la directora que uno de sus alumnos va a reprobar la materia ya que no había estudiado. La directora le reprocha la decisión y le pide a los gritos que lo apruebe.. según cuentan le dijo textual.." Si vos lo reprobar, yo le cambio la nota y lo apruebo.."



Los casos de maltrato no se circunscribe a los docentes, describen en el colegio, también es con los alumnos y los padres. "Hay casos de madres muy maltratadas por la directora que no saben qué hacer, donde denunciarla" otras tienen miedo.

Si no pagas los 20 mil pesos de la cooperadora no te dan el cuaderno de comunicados

La cooperadora del colegio parece ser otra terminal que conduce a la directora sin escalas. "Si no pagas la cuota de 20 mil pesos, no te dan el cuaderno de comunicados" asegura un grupo de padres que se comunicó con La Ciudad.



"Hay un cuaderno oficial que tiene el escudo del colegio que compra la cooperadora al inicio del ciclo lectivo. Por ese cuaderno pasan todos los comunicados oficiales del colegio, es la única forma de que nos enteremos que pasa en la escuela. Resulta que si no estás al día con la cooperadora, no te lo entregan, lo usan como una extorsión. Imagínate, hoy hay muchas familias que no pueden pagar los 20 mil pesos, se supone que es una escuela pública, no deberíamos estar obligados a pagar y menos a que nos extorsionen con estas cosas" dicen los padres. "Sabes como te das cuenta si el alumno es pobre?, porque no tiene el cuaderno de comunicado oficial de la escuela"



"Lo peor es que no se puede hablar con la directora, todos los que intentamos conversar, salimos espantados: nos insulta, nos grita o nos habla con sarcasmo e ironía. Es insalubre cualquier conversación con esta directora".

Alquilar el patio de la escuela

"La directora, a través de la cooperadora, le alquila el patio del colegio a un grupo de emprendedores para que pongan puestos y armen una feria. El dinero supuestamente va para la cooperadora, pero nadie en realidad sabe a ciencia cierta dónde va el dinero, nunca nosotros recibimos un balance o rendición de cuentas sobre los ingresos y gastos de la cooperadora" afirman padres del colegio.



El enojo, tiene fundamento en la obligación de pagar los 20 mil pesos por mes para la cooperadora y los sucesivos castigos que imponen en el colegio si no se paga la cuota. Hay que aclarar, aunque parezca obvio, que asociarse a una cooperadora es un acto voluntario y que bajo ningún concepto, servicios que presta el colegio pueden depender de ser o no socio, o en todo caso de haber pagado la cuota.



Una cooperadora es una asociación sin fines de lucro regulada por la ley que en ningún caso puede condicionar el estudio de un alumno o la participación de una familia en la escuela, reseña una autoridad provincial consultada por este diario. "Nadie puede ser obligado a pagar la cuota bajo sanciones que involucren al colegio."

En el grupo de WP de padres de la escuela, es un tema recurrente lo que pasa con la directora de la escuela, no entendemos como nadie toma asunto, como los inspectores no hacen nada. Este colegio es un desastre, es lo más parecido a un liceo militar, en plena dictadura.