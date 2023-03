Ituzaingó: denuncian por abuso sexual a un malabarista de la Plaza 20 de febrero.

“Esto es un gran avance para mí después de haber callado por tanto tiempo. Hoy en día, que ya realicé la denuncia, puedo contarlo sin miedo” relata Alanis, la joven que denunció al malabarista, Gerónimo Catriel Lora, por abuso sexual con acceso carnal. El agresor suele frecuentar los espacios públicos de Ituzaingó, como la Plaza 20 de febrero, en donde se reúne con otros artistas de la zona. Además, Lora tiene domicilio radicado en el distrito.

Según relató Alanis a La Ciudad, la joven realizó la denuncia el 15 de marzo en la Comisaría de la Mujer y de la Familia de Ituzaingó, en donde también expuso lo sucedido una ex pareja del malabarista, quien sufrió un abuso sexual hace cuatro años por parte del mismo sujeto. “Hoy lo cuento porque hay muchas más que pasaron por estas situaciones con él y me están dando muchísimo apoyo. Estamos juntas”, destacó la segunda denunciante en sus redes sociales.

Más allá de las denuncias correspondientes, la situación de los abusos de Lora se dio a conocer en la comunidad de Ituzaingó y del oeste gracias a la visibilización que Alanis y las demás denunciantes le estuvieron dando al tema en sus redes sociales. A raíz de relatar lo que vivió en su cuenta de Instagram, Alanis comenzó a recibir varios testimonios de otras mujeres que habían sido violentadas por Lora.

“Yo ya le puse una perimetral, para preservar mi integridad física y psicológica. Y sé que están yendo a la comisaría otras víctimas, entre ellas una que era menor de edad al momento del abuso y aún hoy lo sigue siendo”, destacó Alanis en diálogo con La Ciudad. Entre los testimonios que recibió la joven en sus redes sociales, uno relata cómo Lora habría encerrado a una chica en una habitación durante una fiesta, privándola de su libertad y sólo concediéndosela cuando la misma accedió a realizar prácticas sexuales en contra de su voluntad.

“Esto tiene que parar. Él está muy tranquilo, caminando siempre por Ituzaingó y presentándose en la plaza. Si alguna pasó por una situación de violencia por parte de él, animamos a que dejen de tenerle miedo y se contacten con nosotras”.

Una de las denunciantes es su propia hermana

Según comentó Alanis a La Ciudad, uno de los relatos que recibió en su Instagram es el de la propia hermana biológica de Lora, quien habría sido abusada por él desde los nueve hasta los catorce años, sufriendo violencia física y también psicológica.

“Hoy tengo 22 años y llevo miles de denuncias y Cámaras Gesell. Nunca bajé los brazos, pero me siento más triste que nunca al saber lo que pasaron, porque si la justicia hubiese hecho algo, ninguna de ustedes estaría viviendo todo esto”, comentó la hermana de Lora a Alanis tras la viralización de su denuncia.

las redes sociales se hicieron eco de las denuncias

Las denuncias

Según la denuncia realizada por Alanis y radicada en la Comisaría de la Mujer y de la Familia de Ituzaingó, el agresor atacó a la joven en febrero del 2021 mientras ambos estaban en la localidad de Lobos. “En un viaje que hicimos con amigxs, cuando paramos en la estación de Lobos, Lora comenzó a abrazarme y a tocarme por arriba de mi ropa, mientras se quitaba el pantalón. Le dije que no quería que hiciera eso, pero no hizo caso. Insistió y me penetró a la fuerza. Pude salir de la situación porque empezó a llegar gente al lugar y pude irme”, relató la mujer a La Ciudad.

Tanto la primera denunciante como la ex pareja de Lora están tomando las medidas correspondientes junto a las demás víctimas, que comenzaron a hablar de los abusos que sufrieron por parte del denunciado a raíz de conocer los testimonios de las jóvenes. “Esto tiene que parar. Él está muy tranquilo, caminando siempre por Ituzaingó y presentándose en la plaza. Si alguna pasó por una situación de violencia por parte de él, animamos a que dejen de tenerle miedo y se contacten con nosotras”, agregó Alanis.

Por su parte, la segunda denunciante ratificó en la misma comisaría que Alanis, que Lora abusó sexualmente de ella en el domicilio del hombre, donde estuvo como partícipe un amigo del denunciado. La mujer pidió una perimetral hacia Lora y destacó que el abuso se efectuó cuando ella estaba adormecida, bajo los efectos de la medicación psiquiátrica que consumía en ese momento.

Actualmente, Gerónimo Catriel Lora se encuentra en libertad y con la restricción pertinente que le impide acercarse a las denunciantes. “Ahora que lo legal está hecho, tomo la decisión de contar lo que me pasó. Gracias a que muchas chicas hablaron, pude tomar fuerzas y decir ‘basta’”, finalizó Alanis, quien espera junto a las demás víctimas y denunciantes que se haga justicia.