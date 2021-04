Ituzaingó: Desconcierto ante el cierre de la inscripción a la tecnicatura de actuación

La comunidad educativa del Instituto Superior Leopoldo Marechal de Ituzaingó se encuentra alarmada por el cierre de la Formación Básica (FOBA), curso de ingreso que habilita el inicio de estudios a la Tecnicatura superior en actuación.

El Instituto Leopoldo Marechal, y con este, la carrera de la tecnicatura en actuación, se crearon en el 2010, a partir de la iniciativa que docentes y estudiantes del Espacio de Teatro de Ituzaingó (ETI) llevaron adelante para ofrecer un espacio de formación profesional ligado a las artes escénicas en el distrito.

Iniciado el 2021, docentes de la institución recibieron el anuncio por parte de su directora Rita del Castillo de que la inscripción al FOBA no se iba a abrir, debido a que se estaba contemplando un cambio en el plan de estudios.

Sin cursada del FOBA no hay posibilidad de que la tecnicatura en actuación reciba nuevos estudiantes.

El factor que más preocupa a los y las estudiantes es que no está definido con precisión cuándo iniciaría la inscripción para el nuevo curso de ingreso que sustituya al FOBA, ya que hasta que este sea puesto en común y aprobado por el ministerio de Educación podría demorarse mucho tiempo en que esto ocurra. No obstante, temen porque la tecnicatura en actuación cierre y el espacio ya no garantice la oferta educativa a quienes estén interesados en estudiar.

Mientras tanto, los alumnos y alumnas (se estima que son aproxia que están en carrera continúan desarrollando su cursada de manera virtual.

Fuentes del municipio aseguran que desde la Coordinación de Educación de Ituzaingó se encuentran en diálogo con directivos y docentes de la institución contemplando qué tipo de modalidad puede reemplazar al FOBA.

En comunicación con Diario La Ciudad, comentaron que tomaron la decisión de no abrir la inscripción a la Formación Básica, debido a que era muy bajo el promedio de alumnos que se anotaba. También aclararon que en caso ‘de abrirse, se demanda de más tiempo de carrera’.

Inquietudes de la comunidad educativa del Marechal con el municipio

Por parte del alumnado del Instituto Leopoldo Marechal existe un fuerte grado de desconfianza hacia las autoridades municipales que se ve reflejado en el poco interés que han manifestado por integrarlos a las propuestas culturales a lo largo de los años.

Luciano, estudiante del tercer año de la tecnicatura, señala que la iniciativa por la creación de la carrera dependió exclusivamente del empeño que docentes y alumnos del ETI dedicaron al diseño del proyecto, mientras que el municipio ‘apenas se limitó a enviar la propuesta al ministerio de Educación para que se reglamentara’.

Otro factor de preocupación se basa en que, como comunidad educativa, no fueron invitados a la inauguración del Centro Cultural Ituzaingó (CCI), realizada en octubre de 2019, donde el resto de los talleres culturales que ofrece el municipio hicieron distintas intervenciones artísticas, salvo el instituto Leopoldo Marechal.

Es cierto que la tecnicatura en actuación depende del área de Educación y no de Cultura. Pero nada impide que puedan articular entre sí.

Además, estudiantes del instituto expresan su disconformidad por la demolición de la sala de teatro que funcionaba en el entonces Centro Cultural Bernardino Rivadavia. Antes, contaban con un espacio reducido, que al menos estaba delimitado por un panel que garantizaba un fondo oscuro y un escenario fijo. Mientras que, remodelado el espacio, se encontraron con bloques movibles que intentan conformar un escenario y una pared lateral de vidrio, a través de la cual se filtra la luz.

Otra de las preocupaciones, en donde el municipio de Ituzaingó no tiene injerencia, sino más bien es el ministerio de Educación bonaerense quien incide, es que muchos de los y las estudiantes que culminaron la carrera desde 2017 en adelante no tienen sus títulos homologados, todavía. Se debe a que aún no fue reglamentada la última resolución que avala la emisión del título.

En este sentido, la institución les entrega a los egresados el certificado de las tres firmas (firmado por directora y docentes del Marechal), que avala que se encuentra el título en trámite y les permite concursar para cargos docentes.