Ituzaingó: echan a una directora del municipio por apoyar a Quintela en la interna del PJ

La aparición de una ex concejal del peronismo local en la lista del actual gobernador riojano Ricardo Quintela para las internas del Partido Justicialista, provocó un profundo malestar en la conducción del peronismo local . La movida de la ex concejala María Fernanda Gómez, hasta hace unos días directora en el ejecutivo comunal, terminó en la desvinculación del cargo y finalmente en la renuncia al municipio.



El actual intendente Pablo Descalzo no oculta su pedido por la Unidad del Peronismo, como así también su simpatía por Cristina Fernández de Kirchner y con el propio Néstor Kirchner. Recordemos que uno de los primeros actos proselitistas de un desconocido precandidato a presidente llamado Néstor Kirchner se realizó en Ituzaingó a mediados del 2002, por ese entonces era Alberto Descalzo el intendente local.



El apoyo de Gómez a la lista de Quintela fue entendido por algunos medios periodísticos como un respaldo del propio Descalzo al gobernador riojano. Nada más lejos de aquello. "El peronismo local, en su totalidad, está buscando la unidad. Aun así, nuestra preferencia por Cristina en esta interna, es un hecho" aseguran desde la comuna



Los antecedentes de Gómez

María Fernanda Gómez no es la primera vez que juega distinto a su referente local. En el 2023 la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quería enfrentar a Axel Kicillof como precandidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires en un armado interno que incluida la postulación presidencial de Daniel Scioli. Los intendentes Justicialistas veían en esa ocasión una avanzada del Albertismo contra Cristian y Kicillof, interna que luego se desactivó. En esa intentona, Fernanda Gómez había adelantado su apoyo a Toloza Paz.



La lista se derrumbó cuando Scioli no logró obtener adhesiones dentro del justicialismo. Volvió a Brasil como embajador por nuestro país sin consecuencias para Toloza Paz ni para la concejala ituzainguense.



Fernanda Gómez culminó su único mandato como concejala en diciembre del 2023, ahora se desempeñaba en la Secretaría de Desarrollo Humano como Directora del Programa “Volver al Trabajo”. Cuando el Intendente se enteró de la movida de Fernanda Gómez de aparecer en la lista de Ricardo Quintela, en la que se encuentran varios referentes del Sciolismo como Toloza Paz, le pidió inmediatamente la renuncia al cargo, la cual se hizo efectiva este último lunes próximo pasado.