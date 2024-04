Ituzaingó: el día en que el tren chocó con un helicóptero

Al acudir a un cine, a un teatro o al ver una serie en el sillón de un domicilio, l@s espectadores pueden apreciar con sus propios ojos escenas de acción completamente sorprendentes y poco acordes con la realidad. Choques, persecuciones, incendios y demás accidentes son moneda corriente en las ficciones y consolidan un universo imaginario. Parte de este mundo se hizo presente en Ituzaingó en la década del 80, cuando un tren de la línea Sarmiento impactó de lleno contra un helicóptero, lo que generó una conmoción total. L@s vecin@s de la zona, que pudieron presenciar en vivo y en directo este hecho, aún lo recuerdan como si hubiera sido ayer, por lo que desde La Ciudad recuperaremos algunos detalles de una historia que, sin lugar a dudas, será rememorada pese al paso de los años.





Este accidente, que revolucionó por completo a toda la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, se produjo un 16 de agosto de 1982. Algunos relatos señalan que un helicóptero de la marca Bell UH-1H de la Fuerza Aérea Argentina se vio en la necesidad de realizar un aterrizaje de emergencia cerca de las vías del ferrocarril Sarmiento, a pocos pasos de la tan concurrida estación de Ituzaingó.





Al parecer, el piloto de esta aeronave se dio cuenta de que el helicóptero había sufrido un desperfecto técnico importante y se vio en la necesidad de demostrar todas sus capacidades al mando con el claro objetivo de salvar la integridad no solamente de los pasajeros, sino también de las personas que se encontraban por aquel entonces por el conurbano bonaerense. Sin embargo, no todo salió como lo esperaba.

Un tren que había salido minutos antes de la estación de Ituzaingó no fue anoticiado de este aterrizaje, cumplió con su recorrido con total normalidad y, al llegar a la barrera 80, se topó con esta extraña situación. Pese a realizar todos los esfuerzos necesarios para poder frenar, no lo consiguió y se llevó todo puesto.





Inmediatamente de que este incidente se produjo, un sinfín de dotaciones de bomberos, ambulancias y policías se hicieron presentes en el lugar con el claro objetivo de socorrer a aquellas personas que podrían estar involucradas en el asunto. Afortunadamente, no hubo personas heridas, como así tampoco fuego, aunque si se generaron distintos daños materiales.





Alguno@s vecin@s se habían sorprendido por lo bajo que volaba el helicóptero, minutos antes de que este hecho se produzca. Es por esta razón que dotaciones de bomberos de diferentes partes de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires tomaron la determinación de entrar en estado de alerta y rápidamente acudieron a Ituzaingó.





El conurbano bonaerense cuenta con historias sumamente interesantes para recuperar. Una de estas es, sin lugar a dudas, la del día en el cual chocó un tren con un helicóptero. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, por lo que este suceso quedará para siempre en la memoria del barrio y se trasmitirá de generación en generación.