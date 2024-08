Ituzaingó: el Grupo Scout Tupahue cumple 20 años y lo celebrará con un gran festival

A través de un sistema de educación no formal, el Grupo Scout Tupahue lleva 20 años colaborando con el crecimiento de niños y jóvenes del barrio. Lejos de esa imagen estereotipada y masivamente difundida, los scouts -que sí, van de pañuelos coloridos y cantando en muchas ocasiones- no venden galletitas ni se desviven por colgarse insignias tras realizar alguna tarea. Las actividades scout son más profundas y enriquecedoras.



Lautaro conoció al Movimiento Scout desde muy niño y en la actualidad es educador del grupo scout. Se encuentra a cargo del acompañamiento de los "Caminantes" (sección que abarca a los jóvenes de entre 14 y 18 años) y si bien, no es fácil definirlo, el hecho de ser scout para él es "una forma de ver la vida, de vincularte con las personas, de pensar los problemas y de buscar soluciones". Algo similar opina Agustín, un "Rover" (sección que abarca a los jóvenes de entre 18 y 22 años) del grupo, cuando considera que ser scout es "una forma de ver el mundo" en la cual se va construyendo como "un mejor ciudadano dentro de lo posible".



El Movimiento Scout es el voluntariado más esparcido entre los jóvenes de nuestro país y en el mundo (con más de 57 millones de voluntarios y presencia en 175 países); ambos entrevistados -tanto Lautaro (30) como Agustín (18)- eligen seguir formando parte de este gran movimiento. En el caso de Agustín porque le encanta "la filosofía de aprender haciendo" que tiene tanta presencia en el scoutismo y por otra parte, Lautaro, porque considera al Movimiento Scout como "un espacio educativo diferente a otros, más horizontal y enfocado plenamente en los intereses de las niñas, niños y jóvenes". Y este último agregó también: "lo sigo eligiendo porque me parece un espacio muy valioso. En un momento donde lo individual parece ser lo primordial, los grupos scouts ayudan a mantener la riqueza de lo colectivo, nos hacen ver que existen otras personas al rededor y que no todo tiene valor comercial, eso no tiene reemplazo".

Una propuesta educativa diversa, acompañada por el adulto, para desarrollar las potencialidades del joven





La propuesta educativa en Scouts de Argentina Asociación Civil busca potenciar las capacidades de los protagonistas y lo hace a partir del Método Scout. Este es un sistema de autoeducación que "a través de la Promesa y la Ley Scout, el aprendizaje, la acción y la pertenencia a pequeños grupos, involucra el desarrollo de la responsabilidad y el carácter de manera gradual" el niño, niña y adolescente.



En el Movimiento Scout, el rol del adulto se vuelve fundamental. Este se caracteriza esencialmente por ser observador, facilitador y generador de instancias de aprendizaje, mientras acompaña el proceso de crecimiento de los jóvenes. Así lo entiende Lautaro quien -luego de haber vivido la magia del scoutismo como niño y joven- ahora busca "darle a otros y otras jóvenes el espacio y las experiencias" que otros educadores supieron darle a este.

"Entre las muchas herramientas que me dio el grupo se me ocurre empezar por la habilidad de trabajar en equipo y de resolver problemas, también aprendí a escuchar y observar de forma efectiva, a pensar desde las múltiples perspectivas que tienen las cosas, a vivir al aire libre, a amar a las personas y nuestro entorno, a no tener vergüenza ante multitudes y a hacer proyectos mas allá de nuestras limitaciones", destacó Lautaro -quien además es Licenciado en Políticas Ambientales de la UBA y Becario Doctoral del CONICET- en relación a las herramientas que el movimiento scout y en su grupo le brindaron.



No muy distante a la reflexión anterior, Agustín expresó lo siguiente: "me ayudó en muchas cosas, pero las dos que más se destacan son a trabajar en equipo y a organizar al mismo". "Además me enseñó a planificar de forma eficiente un proyecyo", agregó.

La gran celebración por los 20 años del Grupo Scout Tupahue





El grupo scout es una parte imporante en la vida tanto de los niños y jovenes como de los adultos que lo habitan sábado a sábado. "Es una segunda casa, es un espacio seguro donde puedo aprender y disfrutar al mismo tiempo" y "es mi lugar seguro, en donde siempre me van a dar una mano, donde siempre la voy a pasar bien" son las definiciones de Lautaro y Agustin respectivamente.



El sábado 24 de agosto celebrarán, en el marco de un gran festival para todo el barrio, el 20° aniversario de este espacio que lo consideran y sienten como su segunda casa. Es por eso que invitan a toda la comunidad a festejar aquel día para seguir promoviendo el movimiento scout en el barrio El Pilar.





Este gran evento -que se desarrollará el sábado 24 de agosto, desde las 12:00 hasta las 18:00hs- contará con música en vivo, buffet y feria de emprendedores, entre otras cosas. El mismo tendrá lugar en Paso de los Libre 700, frente a la Parroquia Nuestra Señora del Pilar -espacio en donde el grupo realiza sus actividades- y se invita a todos los vecinos y vecinas del barrio.



"Estaremos recibiendo alimentos no perecederos para colaborar con el trabajo que se lleva adelante desde la Comunidad Parroquial Nuestra Señora del Pilar", informaron desde el Grupo Scout Tupahue.