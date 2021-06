Ituzaingó: El Macrismo ya no disimula sus diferencias y ya hay rupturas en el radicalismo

Las diferencias en el Macrismo en el armado de las listas para las próximas elecciones no solo se dan a nivel nacional y provincial. En cada uno de los distritos en donde Juntos por el Cambio no es gobierno, las pujas internas están al orden del día. En Ituzaingó cada uno de los 4 sectores que pretenden encabezar la lista de concejales comienzan a mostrar sus cartas de cara a las paso del 12 de noviembre y ya no hay dudas de que habrá al menos 3 o 4 listas. Uno de estas lineas internas es la que encabeza el ex concejal Gastón Di Castelnuovo y que pretende volver al HCD. Alineado con Horacio Rodriguez Larreta y Diego Santilli, Di Castelnuovo optó por una estrategia tan remanida como predecible: Presentar a su espacio interno con el nombre oficial de “Juntos por el Cambio” y así minimizar las diferencias internas, tratando de invisibilizar a sus oponentes

Los nombres de la “mesa oficial de Juntos por el Cambio” en Ituzaingó

Lo cierto, es que en el encuentro en que se anunció “la mesa local de Juntos por el Cambio”, solo se presentaron 2 de los 5 concejales del bloque Macrista.,( Christian Lanaro y Mariano Steininger). Los otros 3, (Gabriel Pozutto, Ezequiel Carrizo y Roxana Galassi) disputaran las internas con listas propias. ” La presencia del presidente del radicalismo en esa mesa, no representa al partido, Brizuela fue a titulo personal, ya que no tiene mandato de la UCR para sentarse ahí. ” asegura la única concejal radical Roxana Galassi. ” Ni siquiera convocó a una reunión de partido. Lo que presentaron es una linea interna, disfrazada”

Ezequiel Carrizo, otro de los concejales que buscará renovar su banca, en declaraciones a Radio La Ciudad aseguró que tiene todas las intenciones de encabezar una lista para las PASO: “ Hay algunos dirigentes locales que creen que haciendo política en las redes con propaganda pagada, van a conseguir el respaldo de la gente”, en clara alusión a Di Castelnuovo. “Se equivocan, hay que caminar y hablar con los vecinos para ganar“

La mesa quedó conformada por cinco referentes de algunos de los partidos que componen el Macrismo en Ituzaingó: Gastón di Castelnuovo (Pro), Pablo Brizuela (UCR), Adrián Scabuzzo (UNIR), Adriana Martinez (CC) y Gustavo Bonari (MID). No hay representación de la linea de Emilio Monzó, tampoco del espacio que encabeza Patricia Burllich y el intendente de Vicente Lopez, Jorge Macri, ni del sector de la UCR que empuja la candidatura de Facundo Manes. Tampoco fueron de la partida los dirigentes del sector que lidera Miguel Pichetto.

Como estará a cañada que hasta el sapo pasa al trote