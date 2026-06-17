Ituzaingó: el Mercado Bonaerense Fijo cumple dos años y lo celebra con increíbles ofertas

El Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó, ubicado en Caaguazú 2283, está de fiesta. Esta semana, el espacio celebra su segundo aniversario en el distrito y decidió festejarlo haciendo lo que mejor sabe hacer: cuidar el bolsillo de los ituzainguenses y vecinos de la región.



Desde su inauguración a mediado de 2023, fruto de un trabajo articulado entre el gobierno local y la gestión provincial, el espacio no paró de crecer. Atrás quedaron los tiempos en que esta iniciativa funcionaba únicamente como feria itinerante; hoy, el mercado fijo recibe a más de 20.000 personas por mes.



Este éxito local es el reflejo de una política pública que ha sabido desarrollar un gran despliegue territorial. La misma ya alcanzó a más de 123 distritos bonaerenses y conectó a más de 2.500 productores regionales directamente con los consumidores, eliminando intermediarios.

El motor del ahorro de los ituzainguenses: precios bajos y descuentos con Cuenta DNI





Si bien los precios económicos y la frescura de la mercadería generar un atractivo diario, el verdadero aliado de las familias ituzainguenses es la billetera virtual del Banco Provincia. Los vecinos que abonan con Cuenta DNI acceden a un 40% de ahorro sobre el total de su compra, transformando al mercado en un punto estratégico para abastecer el hogar.





Con promociones imperdibles en carnes, lácteos, frutas, verduras, panificados y productos de almacén, el mercado se prepara para una jornada especial. Para esta semana de aniversario, los puesteros lanzaron un listado de precios que llama la atención de cualquiera que pase por el barrio:





Asado por kg - $14.500 pesos.

Matambre por kg - $14.500 pesos.

Vacío por kg - $16.000 pesos.

Cebolla por 3kg - $4.000 pesos.

Papa por 3kg - $4.000 pesos.

Combo frutal (1kg de naranja, 1kg de mandarina, 1kg de manzana y 1kg de banana) - $8.000 pesos.

Pan por kilo - $2.500 pesos.

1kg de pan + 1 docena de facturas - $7.500 pesos.

Yogurt Bebible Cremigal de 1Lt - $2.700 pesos.

Puré de tomate - $990 pesos.

Un cumpleaños con premios para la comunidad





"Cumplimos 2 años y queremos celebrarlo con quienes hacen posible este espacio todos los días: ustedes", expresaron desde las redes oficiales del Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó. Es por eso que, para retribuir el acompañamiento masivo, anunciaron que cada compra realizada durante estos días ya suma chances para el Gran Sorteo de Aniversario.





La celebración y la entrega de los increíbles premios se llevarán a cabo este sábado 27 de junio a partir de las 15:00hs, en las propias instalaciones del espacio ubicado en Ituzaingó Sur. Esta será una cita ideal para realizar las compras, aprovechar los reintegros y, con un poco de suerte, volverse a casa con un premio bajo el brazo.