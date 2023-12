Ituzaingó: El Mileismo aceleró y propone a un hombre propio para hacerse cargo del ANSES local

Luego que se hiciera público que el sector del PRO que lidera Gastón Di Castelnuovo tenía intenciones de quedarse con la titularidad del ANSES de Ituzaingó, La Libertad Avanza aceleró las gestiones y propuso a un hombre propio para ocupar ese cargo. El elegido es el Dr. Pablo Hernán Ferrero, un abogado y escribano, vecino de Ituzaingó Sur que integró la lista de concejales del Mileismo en las últimas elecciones.

La negociación para designar a Ferrero estuvo a cargo de Hugo Equiza, el candidato a intendente de la LLV y jefe del espacio. Ferrero tuvo su paso en la gestión publica como director de seguridad del municipio de General Rodrigues en la gestión del intendente de Unión por la Patria Mauro García. “fui designado en Rodriguez por recomendación de un amigo en común con el intendente, pero luego renuncie por diferencias ideológicas” aseguro Ferrero a La Ciudad.

Consultado sobre que ideas tiene para el ANSES local, Ferrero aseguró que “La idea de la gestión es optimizar los recursos para llegar a los barrios de Ituzaingó coordinando con sociedades de fomento, clubes, etc. No queremos dejar de atender las necesidades de los vecinos, especialmente haciendo hincapié en la infancia”

la Delegación local del ANSES tiene a su cargo una multiplicidad de políticas de seguridad social que incluyen desde la AUH, créditos, asignaciones familiares, discapacidad hasta los jubilados y pensionados con domicilio en el distrito. Si llega la designación, Ferrero tendrá a cargo algunas tareas no tan sencillas; una de las primeras será la cesantía de los y las empleadas de la delegación local con contratos de no más de un año. La decisión que se tomó a nivel nacional, tendrá un fuerte impacto ya que se calcula que serán unos 7000 despidos en toda la estructura estatal nacional.

“Nosotros no vamos con la idea de despedir a nadie que efectivamente trabaje, aunque todavía no tenemos precisiones sobre la aplicación de ese decreto en particular” asegura Ferrero. LA UDAI local tiene hoy unos 70 trabajadorxs en su delegación, la gran mayoría para la atención al público. “No sobra nadie aseguran desde el organismo.