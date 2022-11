Ituzaingó: este viernes se realizará una charla con el creador del Escudo Municipal

Este viernes 25 de noviembre, desde las 18hs, se llevará adelante una charla sobre la creación del Escudo Municipal de Ituzaingó. La misma tendrá lugar en el Museo Histórico Municipal (Olazábal 855) y estará a cargo de su creador Nicolás Torroglosa. Con este último estuvo charlando Radio Kamikaze para adelantar algunos puntos que se tratarán hoy en su presentación.

En el año 2014, Nicolás Torroglosa (Lic. en Diseño Gráfico Publicitario) decidió anotarse a un concurso público que había lanzado el Gobierno Municipal de Ituzaingó. Luego de leer las bases y condiciones del mismo, Nicolás se puso a trabajar en el desarrollo del escudo. Así es como comenzó su camino, boceto va boceto viene, y previamente habiendo realizado una investigación sobre la historia de la ciudad “empiezo a darle un poco de forma gráfica y a elegir los colores que voy a utilizar”, le comentó Nicolás Torroglosa a Radio Kamikaze.

Él estaba conforme con el resultado de lo realizado -expresó el creador del Escudo Municipal de Ituzaingó durante la entrevista- y se lo mostró a su familia, la cual lo alentó a dar el último paso que era entregarlo a las autoridades del concurso para su análisis. Teniendo en cuenta las condiciones del concurso “yo rescaté los elementos que me parecían los más importantes, por ejemplo en el escudo en la parte inferior izquierda está lo que es el Puente de Márquez y el Río Reconquista” y después por otra parte “elegí lo que nos da el nombre que es la estación de tren”, explicó Nicolás los detalles de su obra.

“Después pretendí hablar de la comunidad en general y ahí utilicé un árbol”, relató el entrevistado. Esto último se debe a que Ituzaingó “es una zona ecológicamente protegida y eso me pareció super importante porque no hay distritos que le den tanta importancia a la ecología”, agregó. El árbol es una metáfora de la sociedad “porque me parecía que tenía que ver con el desarrollo, con el crecimiento”, sostuvo Nicolás.