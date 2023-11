Ituzaingó: habrá una marcha para pedir justicia por la muerte de la joven policía Agustina Casco

La muerte de Agustina Camila Casco de 21 años, numeraría de Comando Patrullas de Ituzaingó, esta todavía “en la nada misma” a pesar que la familia sigue “reclamando que se investigue a fondo el causal de muerte la que algunos se quieren olvidar”.

Según pudo saber hoy La Ciudad, la familia tiene para mañana organizado una marcha en caravana hasta la Escuela de Policía Juan Vucetich en Berazategui para seguir reclamando justicia por “Agustina” y por todos los casos similares que pasen dentro de la institución.

Las fuentes judiciales por otra su parte indicaron que “aun no esta definida la fiscalía que se tiene que hacer cargo de la investigación” y si darán su incompetencia debido que la joven policía sufrió un accidente en la misma escuela y la dieron de franco. Aun no está definido nada de como sigue la investigación.

Reclamo de la familia

En declaraciones a La Ciudad, Jessica Casco, hermana de Camila dijo; “esperamos que se haga justicia por ella y para que no pase más algo así: Estamos muy triste, pero vamos a seguir hasta el final para saber que pasó con ella. La escuela no se hace cargo de nada y eso no puede ser que pase”.

“Mañana marchamos a la puerta de la escuela para pedir justicia por mi hermana. Pedimos que el director de la escuela y las autoridades se hagan cargo y no tapen nada de lo que pasó porque sucedió en la escuela. Es una negligencia de la escuela eso estuvo más que evidente. Ellos están tapando todo y le prohíben que los cadetes hablen del tema”, se quejó la mujer.

“Pedimos que se aclare todo porque no puede pasar más eso en las escuelas de la policía”, terminó la mujer.

Por su parte, el abogado Rodrigo Tripolone, abogado de la familia Casco explicó a La Ciudad, “Vamos a trabajar para desentrañar el encubrimiento que estaría llevándose a cabo por parte de altas esferas del Ministerio de Seguridad. Ninguna fiscalía quiere tener el caso. Ya pasó por mano de tres Fiscales, y evalúan remitirla a otro departamento judicial“.

La joven policía Casco falleció en la unidad de terapia intensiva de la Clínica Provincial de Merlo.Allí había llegado tras pasar dos días adolorida en su casa, durante sus francos de servicio. Según su madre, le comentó que había sufrido un golpe durante las prácticas de esposamiento.

La causa por la muerte de Agustina llegó a la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del fiscal Claudio Oviedo, quien investigaba las circunstancias del fallecimiento de la cadete. Por ello, pidió que se realice la autopsia de rigor y, en las últimas horas, el resultado preliminar forense “determinó que falleció producto de un paro cardiorrespiratorio no traumático por un shock hipovolémico”. O sea, una hemorragia interna. Seguidamente Oviedo dio su incompetencia y la derivó a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 10 de Morón, la que también dio su incompetencia girando el expediente a la UFI 4 del mismo departamento judicial la que aun no se expidió.

La sospecha de la muerte

Se sospecha que la causa del shock hipovolémico fue una hemorragia en un quiste ovárico que se podría haber producido por un traumatismo. El posible golpe, según sospecha la familia, se habría dado cuando Agustina estaba en una practica de esposamiento dentro en la escuela. Todo es materia de investigación.

En principio pensaban que era una apendicitis aguda, pero la operaron de un folículo ovárico hemorrágico”. Tras 4 días de internación venía recomponiéndose, pero terminó falleciendo tras sufrir tres paros.

La joven policía estaba en la escuela de cadete preparándose en medio del curso de ascenso de escalafón y el sábado 18 de noviembre estuvo adolorida y el domingo 19 fue trasladada al hospital de Ituzaingó, allí fue derivada por la obra social del personal policial a la Clínica Provincial de Merlo, donde fue ingresada a la Unidad de Terapia Intensiva con un diagnóstico de “abdomen agudo, anemia aguda y líquido en la cavidad abdominal”, según las fuentes del caso.

Por ello, los médicos decidieron hacerle una “laparotomía exploratoria” (NdeR: cirugía abierta del abdomen) en la que se constató un “shock hipovolémico con lóbulo ovárico hemorrágico; afección de origen clínico, no traumático”