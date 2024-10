Ituzaingó: Un condenado por violencia de género fue detenido por dos denuncias de abuso

Pablo Casco, de 32 años, fue detenido en su casa de Villa Ariza tras ser denunciado por abuso sexual hacia la hija menor de edad de su expareja y hacia su excuñada. El hombre cumplía en su domicilio una condena de tres años por lesiones graves hacia su ex pareja, a quien le fracturó la mandíbula en 2017.



Casco había sido denunciado por un episodio de violencia de género en agosto de 2017. En esa ocasión, su entonces pareja lo denunció por golpearla violentamente, fracturándole la mandíbula, lo que requirió una cirugía de urgencia, además de provocarle múltiples lesiones en otras partes del cuerpo.



Tras el proceso judicial, el Tribunal Oral Criminal N°3 de Morón le otorgó tres años de prisión en suspenso por lesiones graves, agravadas por la relación de pareja, además de una restricción de contacto hacia su ex pareja.



El hombre se encontraba cumpliendo la condena en prisión domiciliaria, en una vivienda ubicada en Lavalleja y Soriano, dónde fue detenido luego del allanamiento solicitado por la Fiscalía y aprobado por el Juzgado de Garantías.



La detención actual se produjo luego de la denuncia de la hija menor de su ex pareja y de su ex cuñada. La denuncia se tomó en una Cámara Gesell y la Fiscalía N°12 de Morón decidió solicitar la detención de Casco.



El hombre ahora se encuentra imputado por los delitos de abuso sexual agravado en concurso con corrupción de menores agravada, ya que una de las víctimas es menor de 13 años. Además, se lo acusa de desobediencia por incumplir la restricción de acercamiento hacia su expareja.