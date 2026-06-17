Ituzaingó inaugura la obra "Diego Iluminado" en su Ciudad Deportiva

Este sábado 20 de junio a las 17:30 hs., la Ciudad Deportiva del Club Atlético Ituzaingó (C.A.I.) será el escenario de un emotivo homenaje a Diego Armando Maradona.



El evento, que cuenta con el acompañamiento del Grupo Octubre, se llevará a cabo en el predio de la Ciudad Deportiva de Ituzaingó, ubicado en Blas Parera 1251, este sábado a las 17:30 hs.



La fecha elegida no es casual: al coincidir con el Día de la Bandera, la organización lanzó una convocatoria abierta a toda la comunidad bajo la consigna "Traé tu bandera Argentina", con el objetivo de teñir la tarde de celeste y blanco en honor al máximo ídolo futbolístico del país.

La obra de Alejandro Marmo forma parte de una serie de intervenciones urbanas que buscan descentralizar el arte y llevarlo a los espacios cotidianos de los trabajadores y los amantes del deporte.



El trazo inconfundible del artista plasma la icónica silueta de un Diego Maradona joven y eterno, diseñada para iluminarse y convertirse en un faro cultural dentro de la Ciudad Deportiva del "Verde".

Desde la Comisión Directiva y las agrupaciones que impulsan la iniciativa invitan a socios, vecinos, hinchas y familias de Ituzaingó a participar de este emotivo encuentro que unirá el arte, la pasión futbolera y el sentimiento nacional.