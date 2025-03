Ituzaingó: Jornada de donación voluntaria de sangre en el Hospital del Bicentenario

El próximo sábado 29 de marzo, de 9 a 12, se llevará a cabo una jornada de donación de sangre en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó. La iniciativa apunta a reforzar el banco de sangre y concientizar sobre la importancia de donar.



La jornada tendrá lugar el próximo sábado 29 de marzo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12, dentro del Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, ubicado sobre la calle Coronel Brandsen 2898 en el barrio 21 de Setiembre.



Los requisitos indicados para esta donación de sangre son:

Tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50kg .

. Tiempo pasado desde la última donación : más de 4 meses para los hombres y 6 meses para las mujeres .

: más de . Gozar de buen estado de salud y no haberse realizado tatuajes o perforaciones durante el último año.

y durante el último año. No estar embarazada ni haber tenido un parto u operación reciente .

. Descansar al menos 6 horas la noche anterior.

la noche anterior. Desayunar normalmente, evitando lácteos y grasas.



Además, los organizadores recuerdan que es obligatorio llevar DNI.



La donación de sangre es un acto solidario que salva vidas y garantiza el abastecimiento de los bancos de sangre. Según organismos de salud, una sola donación puede salvar hasta cuatro vidas.



La sangre no se compra ni se fabrica. La única forma de obtenerla es a través de la donación, ya que no existe ningún sustituto. En Argentina, se alcanzan las cifras recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud, que sugiere que al menos el 3% de la población done sangre de manera voluntaria y habitual. Cada año, se registran aproximadamente 1.400.000 donaciones.



Sin embargo, los especialistas destacan la necesidad de mejorar la calidad de las donaciones. Actualmente, la mayoría se realizan por reposición, es decir, cuando un familiar o amigo necesita sangre. El objetivo de los expertos es fomentar la donación voluntaria y regular.

En este contexto, la jornada organizada por el Municipio de Ituzaingó, PAMI, la sección de Hemoterapia del Hospital del Bicentenario y el Centro Regional de Hemoterapia de Tres de Febrero busca fortalecer el banco de sangre y concientizar sobre la importancia de donar.