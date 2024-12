Ituzaingó: jornada sobre hábitat y territorio en el Centro Universitario

Mañana viernes desde las 16 horas en el Centro Universitario Ituzaingó, se desarrollará una jornada sobre Hábitat y Territorio con el lema "Hacia una nueva ley de Ordenamiento Territorial y acceso justo al hábitat

Debate y propuestas

En la provincia de Buenos Aires rigen dos importantes leyes que regulan el ordenamiento urbano y el acceso al hábitat. La primera es el Decreto-Ley 8912, sancionada por la dictadura de 1967. si bien este decreto fue ratificado y modificado durante la democracia, no deja de ser una norma dictada cuando no estaba vigente el Estado de Derecho.



En cambio, la ley 14.449 de acceso al hábitat es hija de la democracia e incluso antes de su sanción fueron varias organizaciones no gubernamentales junto a funcionarios y dirigentes que participaron del proceso de consultas antes de su sanción definitiva.



La intención de esta última norma es definir los lineamientos generales de las políticas de hábitat y vivienda y regular las acciones dirigidas a resolver en forma paulatina el déficit urbano habitacional, dando prioridad a las familias bonaerenses con pobreza crítica y necesidades especiales.



Sin embargo, los asentamientos urbanos, ya sean de alta, media o baja densidad, se comportan como cuerpos vivos, se adaptan a otras realidades, se van modificando e incluso la ejecución de obras de saneamiento, agua potable y cloacas, como así también de infraestructura, producen un gran impacto en su entorno que deben ser contemplados y regulados.



De esta forma el gobierno provincial está convocando a las Universidades a realizar jornadas de debate y participación como consulta para una nueva ley de regulación y acceso a la vivienda. En esta oportunidad se va a realizar un encuentro en el Centro Regional Universitario de Ituzaingó CRUI, este viernes 6 de diciembre a las 16 horas.



Junto al Centro Universitario, también es parte de la convocatoria la Universidad de General Sarmiento y su Instituto del Conurbano Bonaerense, junto a la cátedra de Hábitat y Gestión Pública.



El encuentro será oficialmente inaugurado con las palabras de bienvenida del Intendente Pablo Descalzo, luego es el turno de los expositores representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Verónica Peralta y Ayelén Germán integrantes del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano la Provincia de Buenos Aires y Roberto Perito de la Dirección de Regularización de Hábitat dependiente del Ministerio Desarrollo de la Comunidad.



Luego se formarán dos comisiones de trabajo, una sobre Hábitat y la otra sobre Territorio, la primera coordinada por la Arquitecta Eugenia Jaime de la Universidad de Gral. Sarmiento la otra por la Dra. Rita Sale del Centro Regional.

PROGRAMA

16:00 Hs Presentaciones y palabras de bienvenida a cargo del Sr Intendente Pablo Descalzo.

16:30 Hs Mesa sobre territorio ¿Cuáles son los posibles dinamizadores del territorio y que rol tiene el Estado en ese proceso?

17:10 Hs Mesa sobre hábitat. ¿Qué aportes nos deja la participación en los procesos de integración socio urbana?

17:50 Hs Cierre y Reflexiones finales.



Organizan: Municipio de Ituzaingó, Diplomatura Universitaria en Hábitat y Acción Pública e Instituto del Conurbano