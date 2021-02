Ituzaingó: la Escuela Técnica Nº 1 República del Paraguay inmersa en una crisis sin precedentes

Una crisis institucional de magnitudes importantes está sacudiendo a la comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 1 República del Paraguay, uno de los colegios secundarios con más matricula que tiene nuestro municipio (tiene 1000 alumnes en 3 turnos). La protagonista de esta historia es la actual directora, la docente Silvina Pelliciotta, acusada de múltiples irregularidades por su propia vicedirectora Daniela Garcia, actualmente separada del cargo. Dice ella: “Por denunciar actos de mal desempeño”

“Amigos, hace mucho que no escribo una buena historia, pero creo que lo que me sucedió amerita que deje aquí mi testimonio, ante tanta gente que quiero y respeto. Les voy a contar que ayer me iniciaron un presumario en la vicedirección y me separaron del cargo, esta historia es larga, y quizás amerita que te cebes unos mates.” comienza el relato Daniela en un portal docente

En junio del año 2018, Daniela ingresa por concurso en la Técnica como vicedirectora luego de que renunciaran en forma conjunta, la directora y la vice. “Fue todo muy raro. La directora renuncia y luego se presenta al concurso para ser nombrada nuevamente, gana el concurso y la renombran otra vez como directora. De vice entré yo” recuerda Daniela. “La otra vice nunca más apareció, ya son tres las vicedirectoras que renuncian.”

En su relato, siempre aparece otro personaje central en este historia: la inspectora Liliana Baumgart, la funcionaria encargada de velar por el cumplimiento de las leyes educativas en el colegio. En una de las tantas renuncias de la directora, fue la propia inspectora Baumgart quien le comunicó a Daniela que Pelliciotta seguríra en el cargo, aun cuando había presentado la renuncia en la Jefatura de Inspección. “todo muy raro”.

Si hay un personaje clave en todo esto, es la inspectora Liliana Baumgart

La cooperadora

“Ni bien entré al colegio, ya comencé a ver algunas cosas que estaban mal. La cooperadora por ejemplo: nadie sabe que se hace con el dinero, no hay actas ni asambleas, la directora es la asesora legal de la cooperadora y el kiosco lo manejan ellos. Hice la correspondiente denuncia a la dirección provincial de coperadoras escolares, pero nunca tuve respuesta. “El kiosko no estaba licitado, lo atienden 2 personas de la comisión directiva de la cooperadora, quedan las ganancias para sí sin declararlas y pagan un canon mínimo a la cooperadora.“

A partir de ese momento, “Pelliciotta me hace la vida imposible“, sigue contando Daniela. “Me inicia un sumario por salto de vía jerárquica. Durante todo este tiempo siendo Vicedirectora, no tuve llaves de la escuela, he llegado a estar a cargo como directora, sin acceso a los espacios de guardado, llaves de las oficinas o claves de los correos. Una vez se cortó la luz en el colegio y como no tengo acceso al tablero, tuvimos que llamarla a ella para que venga“.

Daniela asegura que desde ese momento, la Directora buscaba su renuncia. “De haber renunciado, seria la cuarta Vice que se iba del colegio, pero yo preferí hacerle frente y seguir haciendo las presentaciones que debía hacer, como marca la ley“.

El robo de 35 computadoras y la página web

“En diciembre del año 2109, le pregunto a la directora como íbamos a hacer las guardias jerárquicas. No me responde. Al jefe de área después le contesta que no es necesario porque no se abriría la escuela. Pasan dos meses y en febrero, cuando Pelliciotta estaba de licencia, abrimos el colegio y nos encontramos que se habían robado 35 computadoras. Revisamos y no había ninguna entrada o ventana violentada. Le preguntamos al portero y nos manifiesta (consta bajo acta) que la directora le había pedido que durante el mes de enero debía abrir y cerrar a grupos de trabajadores de Consejo y de la Municipalidad, que por orden de la directora, no hacia falta que controle ni que se quede, y que ella nunca se había presentado. Radiqué la denuncia a la inspectora y a la policía. Pero luego ella se reintegró y nunca hizo el seguimiento” sigue relatando Daniela

La página web

“En el año 2018, junto a todos los docentes y los y las alumnas, creamos una página web para consultas, capacitaciones y uso interno. Para pagar el hosting, la asocié mi tarjeta de crédito y se mantuvo activa 2 años. Quienes ingresaban a la página podían hacer consultas por correo electrónico, ese correo lo manejaba la directora, ella tenía la clave para responder. En un conflicto que tuvo con una profesora empezó a enviarle correos firmando como “equipo directivo” en cuestiones que yo desconocía y no acordaba. Como correspondía, le comenté a la inspectora Baumgart lo que estaba pasando y a los 10 minutos, cambiaron todas las claves del correo para que yo no pudiera acceder más”. Hoy la página está inactiva

Daniela Garcia está convencida de que debe seguir adelante con las presentaciones y denuncias, tiene el apoyo de más de 50 profesores y profesoras del colegio que la respaldan y que presentaron un petitorio con la firma de 54 docentes del colegio. La jefatura de inspección Distrital, tiene ahora el caso en sus manos

