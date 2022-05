Ituzaingó: La historia detrás de la “vereda de las llaves”

Muchas veces por el hecho de ir apurados por la vía pública o caminar con la mirada fija en los teléfonos móviles, no logramos disfrutar del camino que vamos transitando. Como ocurre en toda ciudad, las calles y las veredas cuentan historias; e Ituzaingó no es la excepción. En esta ocasión el móvil de Radio Kamikaze nos invita a conocer la particular “vereda de las llaves” en el centro de nuestra localidad.

Son más de 6.000 las llaves incrustadas en el suelo que pisan día a día vecinos y vecinas de Ituzaingó. Esta famosa vereda corresponde a la Cerrajería Galeano, uno de los locales icónicos del centro ituzainguense que se ubica en Coronel Pablo Zufriategui 759.

Franco es uno de los dueños de esta cerrajería y comentó lo siguiente: “hace 32 años que estamos, primero en un local más chico y con el tiempo nos mudamos para acá”. Aunque aclaró que “la trayectoria de la cerrajería tiene 55 años” ya que antes era propiedad de un vecino al que le compraron el fondo de comercio.

La historia de la vereda -recuerda Franco quien salió del local para hablar con el móvil- tiene que ver son su padre. Este era albañil “y cuando se jubiló, para no aburrirse como todo tano, empezó a hacer baldosones”. A estos les ponía canto rodado, piedras partidas. Fue entonces cuando sus hijos le comentaron que tenían muchas llaves de descarte, que sobraban de los trabajos que realizaban. “¿Por qué no le pones llaves en lugar de canto rodado?”, fue la pregunta que despertó una idea maravillosa, que al día de hoy sigue fascinando a los transeúntes de Ituzaingó.

Tras varios ensayos, a prueba y error, las baldosas con las llaves incrustadas estuvieron finalizadas al término de dos meses. El hermano de Franco y también dueño de la cerrajería, Lilo, recordó que “en un principio, a veces venían los chicos con un martillito” para sacar alguna llave. La vereda en sí tiene 22 años ya que fue colocada en el 2000. De hecho sobrevivió, por así decirlo, a la renovación que hizo en su momento la Municipalidad de Ituzaingó sobre las veredas de la zona céntrica.

Es tal el reconocimiento a esta excelente obra que “a veces se conoce a Ituzaingó en las provincias por la vereda”, señaló Franco. “Vienen muchos turistas de otros países, cuando vienen a visitar a parientes y le sacan fotos”, agregó. La misma “salió en TikTok”, destacó uno de los dueños de Cerrajería Galeano. Esta vereda, que fue transitada por tantos niños que hoy son personas adultas, es sin lugar a dudas un punto de referencia para los vecinos y las vecinas.