Ituzaingó: la pandemia y los números de las últimas 3 semanas

La pandemia en nuestra ciudad sigue haciendo estragos y mientras familias enteras lloran a sus seres queridos, los casos por día y por semana siguen superando el pico del año pasado. Desde que se detectaron los aumentos de los contagios a principios de abril, han pasado 3 semanas récords. El viernes 9 de abril Ituzaingó se registro un récord de 213 casos diarios y desde ese día, los contagios promediaron 135 por día.

En la segunda semana, el pico se dio el 21 de abril con 221 casos y una semana después, el pasado martes 27 de abril se contabilizaron 168 casos por día. “El problema es que si los casos se amesetan en 150 casos promedio por día, el sistema de salud no lo va a soportar. No se logra compensar las altas y los ingresos en los hospitales” asegura un médico infectólogo del Hospital del Bicentenario. “La meseta es muy alta, hay que bajarla a no más de 80 o 90 casos diarios, como teníamos el año pasado”.

Si bien, los contagios han comenzado a estabilizarse por las medidas restrictivas tomadas hace una semana y media, Las matemáticas no fallan: hoy estamos en una meseta altísma, con un promedio de 135-140 contagios diarios. Con este número las 68 camas de terapia intensiva del hospital de Ituzaingó están al 100 % de ocupación y los trabajadores de la salud completamente agotados para seguir dando respuestas.

“La situación no puede ser mas compleja, el 22 de marzo Ituzaingó tenía 271 contagiados cada 100 mil habitantes, el 1° de abril fueron 379 y el 14 de abril, 834”, resaltó el director del Hospital de Bicentenario, Fernando Alí, en declaraciones a Radio La Ciudad. “En el sector de terapia intensiva estamos trabajando arriba del 100 %. Me refiero también al personal, que está atendiendo a más pacientes de los que debería. Al el sector de internación moderada, estamos adecuándolo para que también funcione como terapia intensiva y capacitando al personal” aseguraba Ali, visiblemente preocupado.

Las nuevas restricciones

Por estas horas, el gobierno nacional decide cuando anunciará las nuevas restricciones a la circulación, especialmente en el transporte público. Un acuerdo entre la Provincia, la Ciudad y el Gobierno Nacional parece haber madurado por lo que habrá consenso en las nuevas medidas. Mayor control, menos circulación y algunas actividades comerciales bajo la modalidad Take away (con entrega a domicilio) y sin presencialidad en los negocios. En relación a los colegios, en la Provincia de Buenos Aires, se descarta la vuelta a la escuela y con clases virtuales.