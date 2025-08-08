Ituzaingó: estas son las 9 listas que competirán en las elecciones de septiembre

Nueve listas fueron oficializadas en Ituzaingó para competir el 7 de septiembre en donde se elegirán senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.



Además de las listas que conllevan la mayor atención como Fuerza Patria y La Libertad Avanza, otras 7 formaran parte del cuarto oscuro cuando los y las vecinas de nuestro distrito concurran a depositar su voto.

Alianza Nuevos Aires

Nuevos Aires es una alianza conformada por los partidos Unión Celeste y Blanco, Renovador Federal, Integrar, Espacio Abierto, Tiempo de Todos y Construyendo Porvenir. Entre sus referentes, se destaca el abogado Mauricio D’Alessandro. En Ituzaingó llevaran como candidatos a Melisa Martínez y Diego Salice

Alianza Potencia

Este frente esta conformado por exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera María Eugenia Talerico y lo integran el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el partido UNIR. En Ituzaingo los 2 primeros candidatos son: Ezequiel Carrizo y Mariana Torres.

Alianza La Libertad Avanza

Los libertarios llevan como primeros candidatos a Hugo Equiza, Agustina de la Iglesia y Walter Lanaro. El cierre de esta alianza dejó muchos heridos, entre ellos al propio presidente del PRO y ex candidato a intendente Gastón Di Castelnuovo que dejó claro que no participa de este acuerdo.

Frente de Izquierda y los Trabajadores

La izquierda logró la unidad y presentará candidatos en el municipio. Para esta elección provincial Eduardo Ranela y Agustina Gómez encabezaran la lista

Alianza Unión y Libertad

La alianza “Unión y Libertad” recibió la luz verde por parte de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y el frente, que reúne al Partido Federal y a Unión por Todos, podrá competir en las elecciones provinciales del 7 de septiembre que votará a diputados, senadores, concejales y concejeros escolares. Este frente reúne a ex libertarios como Carlos Kikuchi y a dirigentes liberales distanciados con el presidente Javier Milei. En Ituzaingó encabezan la lista Nadia Cardozo y Gerardo Bustamante.

Frente Patriota Federal

Este frente que llevará como candidato diputado nacional a Alberto Samid, lleva en Ituzaingó a Etelvina Mendoza y Jorge Pérez

Unión Liberal

Esta alianza leva como candidatos a Zulema Mareco y Flavio Juliano

Enamorate Ituzaingó

Este partido constituido como agrupación Municipal, llevará como candidata a primer concejala a Natalia Peluso seguida por Walter Elías

Frente Fuerza Patria

El peronismo y sus partidos aliados llevará como principales candidatos a Juan Manuel Álvarez Luna, actual secretario de gobierno de la comuna y a Valeria Susperreguy.