Ituzaingó: "Lo de Carlitos" cumple 25 años y vos podes ser parte del festejo

El emblematico restó Lo de Carlitos, confirmó que este 2026 el local alcanza un hito histórico: 25 años de permanencia ininterrumpida en la misma esquina. Desde su apertura en el año 2000, el comercio ha sido testigo de la transformación del corredor gastronómico de Santa Rosa, logrando consolidarse como un punto de encuentro intergeneracional donde los "pibes" que venían en sus inicios, hoy regresan con sus propios hijos.

El Gran Festejo

El eje central de este aniversario será una celebración masiva pensada para devolverle a la comunidad parte del afecto recibido en estas dos décadas y media. Según detalló Gabriel, propietario del local, el aniversario se celebra durante todo el año.

"Vamos a hacer grandes invitaciones a la gente, tanto a los conocidos de siempre como a los nuevos vecinos. Queremos que sea una fiesta para todo Ituzaingó",

Para esta ocasión, el local está preparando una logística especial que incluirá:



Promociones exclusivas: Se esperan jornadas de descuentos agresivos y beneficios directos para los clientes.



Lanzamientos especiales: La cocina está trabajando en una hamburguesa conmemorativa con envoltorio de edición limitada.



Canal de WhatsApp: Será la herramienta principal para difundir las sorpresas del aniversario. A través de códigos QR en el local, los vecinos podrán sumarse para recibir alertas de "ofertas relámpago" durante los meses de festejo.

Renovación total: Una imagen para los nuevos tiempos

Llegar a los 25 años no significa quedarse en el pasado. El establecimiento ha atravesado una reforma integral llevada a cabo por una empresa especializada, con el objetivo de unificar la estética de la cadena pero manteniendo el espíritu de Ituzaingó.



"Buscamos que el cliente se sienta en Carlitos no solo por el sabor, sino por la experiencia visual", explicó el entrevistado. Los cambios incluyen un frente renovado en colores claros, nueva cartelería, mobiliario actualizado y una mejora sustancial en la plaza exterior, un espacio vital para el disfrute de las familias en la zona.

Tradición vs. Innovación: Los nuevos sabores

A pesar de contar con una carta que supera las 500 opciones, la innovación es la moneda corriente. Gabriel destacó el éxito de la línea dulce diseñada para las nuevas generaciones, como el panqueque de Nutella y el de Oreo con dulce de leche y baño de chocolate.



También mencionó lanzamientos recientes que ya son tendencia:



1. El Panqueque Dubai: Presentado originalmente para el Día de los Enamorados.



2. Hamburguesas de Autor: Tres nuevas variedades que vienen con salsas propias, eliminando la necesidad de aderezos clásicos para resaltar el sabor de la carne.

Resiliencia en un año complejo

El camino no ha sido lineal. Con 22 sucursales activas en la actualidad (incluyendo la Costa Atlántica y Vicente López), la marca ha tenido que adaptarse a la post-pandemia y a un contexto económico desafiante.



Gabriel enfatizó que la clave ha sido la adaptación tecnológica: "Hoy el delivery es fundamental. Aunque no tenemos motos propias, trabajamos fuerte con plataformas y estamos diseñando un sitio web propio para pedidos directos". Para él, la filosofía es clara: "En las malas es donde hay que reforzarse y duplicar la apuesta; así es como siempre viene la buena".

¿Querés ser parte del festejo?

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Instagram: @lodecarlitos



WhatsApp: Escaneá el código QR en el local de Santa Rosa para promociones 2x1 y menús de mediodía.