Ituzaingó: luego de un posible caso de violación a una niña, la familia marcha pidiendo justicia

Barbara López. una joven madre de 32 años, hace 12 meses que vive un calvario. Desde octubre del año pasado cuando tuvo certezas de que su pequeña hija de 4 años había sido abusada sexualmente por un familiar que residía en su propia casa, no para de reclamar justicia. EL próximo lunes, ya cansada de reclamarle a la fiscalía la detención del imputado, decidió hacer una marcha para visibilizar su caso.

Los hechos

Según relata Barbara en la denuncia ante la policía, el domingo 5 de octubre del 2021, cuando estaba por bañar a su hija, advierte que tenia un sangrado en sus genitales y que se había machado la bombacha. Alertada por la situación comienza a preguntarle si había pasado algo y cuando le nombra al presunto abusador, la niña se larga a llorar desconsoladamente.

Cuenta también en la denuncia que en la casas en donde vivía esa año, su hija compartía la habitación con una pareja de adultos y que cree, ahí fue abusada la niña.

Al otro día, el 6 de octubre del 2021, aterrada, Barbara concurre a la comisaría de la Mujer en nuestra ciudad y asienta la denuncia contra el presunto abusador y su pareja, En la declaración, pide que se le restrinja el acercamiento a ella y su hija y exige que se investigue si hubo o no violación.

La causa judicial

Realizada la denuncia, la policía pone en conocimiento del hecho a la fiscalía N 12 de Morón, especializada a cargo de la Dra. Alejandra Bonini y comienza la investigación. En un primer acercamiento a los hechos, la hermana de Barbara, Rocío López, es citada a declarar como testigo. En su declaración, Rocío cuenta una charla con la niña, en donde le relata todo lo sucedido: “

Declaración testimonial con la reserva de los nombres

Con las pruebas testimoniales y el relato de la madre, la policía detiene al acusado: ” al otro día lo liberaron” asegura Barbara indignada. “Queremos que vaya preso, que espere el juicio detenido”

Una marcha para reclamar justicia

Barbara esa asustada. El presunto violador vive a 5 cuadras de su casa. “No salimos a la calle por miedo a que nos encuentre, La perimetral que dispusieron no tiene ningún efecto, tenemos mucho miedo, se lo dijimos a la fiscal, pero no tenemos respuestas” asegura Barbara.

La cita será en la esquina de la avenida Ratti y Aguaribay el próximo lunes a las 18 Hs. “Queremos que se sepa, que la gente conozca el caso para que la justicia actúe mas rápido. No puede ser que esté suelto“

Ampliaremos