Ituzaingó más limpio: campaña con multas e inspecciones

La Comuna inició una campaña para concientizar sobre la limpieza de la ciudad. El programa tiene cuatro ejes centrales: el cuidado del arbolado público, el desecho de residuos, el cuidado de las veredas y calles y el arrojo de aguas servidas. A través de estos ejes, se busca mantener a la ciudad en óptimas condiciones de higiene, orden y seguridad, impulsando hábitos que ayuden a reducir la contaminación visual y prevenir riesgos ambientales. En este sentido, es importante recordar:



No hagas podas abusivas ni tales árboles



Para realizar la poda de árboles, debés solicitar autorización previa. Si estás en zona ecológicamente protegida no podés intervenir el arbolado tanto de vereda como dentro de tu lote. Podés solicitar autorización de poda en caso de: decrepitud irrecuperable, posible caída o desprendimiento, daño grave a la propiedad u obstaculice la prestación de algún servicio.



No tires basura y escombros a la vereda



En caso de contar con escombros, tierra o residuos de obra, es necesario que alquiles un volquete o contenedor.



Ramas, pasto y restos de poda



Si realizaste una poda correctiva, recordá que podés sacar hasta 1 metro cúbico de ramas a la vereda, que luego serán recolectados por el camión. Si necesitas sacar más, debes contratar el servicio de un contenedor. En zonas ecológicamente protegidas, el máximo es de tres metros cúbicos. Al cortar el pasto, recordá sacarlo en bolsas cerradas frente a tu casa, en cestos o en plataformas de altura.



No tires aguas servidas a la calle



Las aguas servidas son un foco de contaminación que puede afectar la salud de tu barrio, además de acelerar el deterioro de la infraestructura urbana. Está prohibido arrojar aguas grises, vuelcos industriales, aguas cloacales y desagües de piletas en la vía pública.



Autos abandonados



Está prohibido el abandono de vehículos en la vía pública, estos pueden causar problemas ambientales debido a la corrosión de los materiales y la contaminación de la tierra, el aire y las napas de agua.



En abril, los inspectores recorrerán los barrios para evaluar la situación y brindar información sobre buenas prácticas de higiene urbana. Durante los operativos, fiscalizarán: basura y escombros en vía pública, desecho de ramas, arrojo de aguas servidas, autos abandonados, obras sin autorización y podas, entre otras cosas.



Para más información sobre la campaña, comunicarse con la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, llamando al 5068-9415.