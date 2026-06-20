Ituzaingó mereció la victoria, pero empató en el Sacaan

El Verde ganaba 1 a 0 con gol de Alcides Miranda Moreira, pero Liniers, con gol de Mauro Aguirre (en contra), le empató el encuentro al León, que contó con varias chances para ganar el encuentro. Ahora, se viene la segunda rueda del Campeonato.



Bajo una noche fresca en el Oeste del Gran Buenos Aires, se abrió la fecha 21 del Torneo de la Primera B Metropolitana, entre el conjunto ituzainguense y la “Topadora” de Villegas, en un duelo de dientes apretados.



El primer tiempo, Ituzaingó dominó las acciones del mediocampo, y tal es así, que, a los 9 minutos, rompió el cero: un centro llovido al área de Liniers, el delantero Alcides Miranda Moreira, de volea, estampó el primer gol del partido.

Cuando parecía que el León iba en busca del segundo gol, llegó el blooper del año de la mano de Mauro Aguirre, cuando el uno debutante Axel Almirón salió a cortar, el defensor del Verde, la paró con el pecho, y en contra, la visita llegó al empate de una forma insólita.

A partir de la igualdad de Liniers, el encuentro se transformó de ida y vuelta con varias situaciones para ambos equipos, y el partido se fue al entretiempo con pardas en uno.



Sin embargo, en el segundo tiempo, los dirigidos por Matías De Cicco fueron decididos a encontrar el triunfo.



A los 2 minutos, el León se perdió una chance clarísima: un cabezazo de Nahuel Santiago que pegó en el travesaño, y en la misma jugada, Segundo Gras, también de cabeza, no pudo convertir el gol de la victoria.



Por su parte, Ituzaingó volvió a insistir en llevarse el triunfo, y generó dos situaciones de la mano del autor del primer tanto, con un remate que se fue alto. Luego Nahuel Santiago, con un cabezazo que salvó el jugador de la Topadora, le omitió el segundo grito del Verde.



Lo mismo generó el elenco de San Justo con un remate de Ignacio Sallaberry, que pegó en el travesaño, y varias aproximaciones hacia el área del León.



De esta manera, el conjunto ituzainguense mereció quedarse con el triunfo, pero se llevó un amargo punto, y finalizó la primera rueda con nueve puntos, logrando un solo triunfo ante Real Pilar.



Ahora, el Verde deberá hacer una buena campaña en la segunda rueda de la Primera B Metropolitana soñando con zafar del descenso directo, ya que está a diez puntos de Brown de Adrogué.



El próximo sábado, el León visitará al Deportivo Armenio en Ingeniero Maschwitz a partir de las 15:30 hs, con el objetivo de arrancar con el pie derecho en busca de permanecer en la categoría.

Fotos: Carlos Borgonovo