Ituzaingó: organizaciones sociales repartirán 200 roscas de Pascua

Este próximo sábado 19 de abril a las 10 h, la solidaridad volverá a ser protagonista en Ituzaingó. Diversas organizaciones sociales del distrito se unieron una vez más para llevar adelante una nueva edición del Operativo Solidaridad, una iniciativa que cada mes busca acercar un plato de comida a quienes más lo necesitan. En esta oportunidad, la jornada tendrá un sabor especial: se repartirán 200 roscas de Pascua para que las familias del barrio puedan celebrar estas fechas con dulzura y unión.





El punto de encuentro será la Capilla de San Alberto, donde voluntarios y voluntarias se reunirán desde temprano para preparar y distribuir estas tradicionales delicias. El objetivo es claro: que ninguna mesa se quede sin su rosca en estas Pascuas, y que la fecha no pierda su sentido de encuentro, celebración y esperanza.





La campaña no solo apuesta a la entrega, sino también a la construcción comunitaria y a la participación activa de vecinos y vecinas. Por eso, desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse, ya sea como voluntarios o mediante donaciones de insumos clave para la elaboración de las roscas. Se está recibiendo manteca, azúcar, huevos y harina.“Con amor, organización y solidaridad”, es el lema que guía a esta red de trabajo barrial, que ya lleva varias ediciones acercando no solo comida, sino también un mensaje de empatía y compromiso colectivo. En contextos donde muchas familias atraviesan dificultades económicas, gestos como estos hacen la diferencia.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo acercando los productos mencionados o bien contactándose directamente al número 11-3891-6904, donde se coordina la logística de donaciones y se responde cualquier consulta. Cada pequeña contribución suma para que más personas puedan disfrutar de una Pascua en comunidad.





Este operativo se inscribe dentro de una serie de acciones sostenidas que buscan no solo atender necesidades alimentarias, sino también construir vínculos solidarios y redes de apoyo entre los vecinos. En cada jornada se cocina, se reparte y, sobre todo, se comparte. Porque la ayuda no es solo material: también es emocional y afectiva.





La entrega de roscas de Pascua no solo representa un gesto solidario, sino también un símbolo de resistencia comunitaria frente a las adversidades. Una forma de decir presente, de estar para el otro y de sostener la alegría incluso en los momentos más difíciles. Así, este sábado en la Capilla de San Alberto, la Pascua tendrá sabor a rosca y corazón. Y en cada porción compartida, también estará el compromiso de todo un barrio que sigue eligiendo la solidaridad como camino.