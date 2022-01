Ituzaingó: preocupación por la falta de cobertura de las ART ante casos de Covid

Pese al aumento de casos de Covid-19, las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) ya no reconocen el ausentismo por contagios o contactos estrechos. Así lo determinó la no extensión del Decreto de Necesidad y Urgencia 39/2021, que ampliaba hasta el 31 de diciembre del año pasado la consideración del coronavirus como una enfermedad de carácter profesional. Esto había sido establecido en el DNU 367/2020; e incluía a todas las personas amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo que se contagiaran en el ámbito laboral.

Desde este 1° de enero, la medida alcanza sólo al personal de salud e integrantes de las fuerzas de seguridad federales o provinciales que cumplan servicio efectivo.

En este marco, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), expresó su repudio. La seccional Ituzaingó no fue la excepción, y por eso La Ciudad se contactó con su presidenta, Sandra Rey. “Hasta diciembre del año 2021 las ART cubrían por Covid”, explicó; y detalló que esto incluía tanto los días de reposo por enfermedad, como las posibles afecciones consecuencia de haber padecido del virus.

Con respecto a la limitación de la cobertura al personal de las fuerzas armadas y de salud, Rey remarcó que no son las únicas personas expuestas al Covid por motivos laborales. “Los trabajadores que están en una fábrica, en un comercio, o en cualquier otra actividad, están en riesgo por ir a trabajar”, expresó.

Además, agregó que, de continuar en el tiempo, esto implicaría “una gran pérdida para las empresas, por una cosa que están pagando”. Es decir, si bien las y los empleadores deben abonar un monto por la cobertura de un accidente laboral, Rey contó que las ART se excusan con que el Covid “‘es una pandemia, no es un accidente de trabajo’. Pero hay gente que contrae el virus por ir a trabajar”.

La presidenta de la CGERA Ituzaingó, Sandra Rey, explicó que al no cubrir las ART las ausencias por Covid, tanto las y los trabajadores como empleadores quedan desprotegidos. Crédito: mesaempresaria.org.

“Es una discusión también con el gobierno”

La presidenta de la CGERA Ituzaingó hizo referencia al papel gubernamental, ya que al no extenderse el decreto 39/2021 y agotarse el fondo que se asignaba a las aseguradoras, “las ART dicen que no lo van a cubrir más. Y por eso el tema que está en discusión y que se está hablando a ver cómo solucionarlo”.

“Por lo que se está planteando no es un solo tema de CGERA, sino que obviamente que incluye a todos los trabajadores argentinos; y es una discusión también con el gobierno”, comentó Rey. En este sentido, aseveró que “la ART no se hace cargo, el gobierno no se hace cargo, el que se tiene que hacer cargo en este momento es la empresa”.

Con respecto al impacto local de esta medida, la entrevistada comentó que “las empresas de Ituzaingó también están obviamente muy preocupadas por este tema”. Asimismo, agregó que “es un tema en discusión” y que la solución tiene que venir de “un acuerdo de las ART con el gobierno”.

El impacto en la actividad económica

Al no estar cubierto el ausentismo por Covid , ya sea por casos confirmados o por contactos estrechos, Rey explicó que piden que “la ART se haga cargo; y si no es la ART, generar un fondo, o algo para que los empresarios y el trabajador estén cubiertos”.

Además, comentó que tanto la actividad comercial como industrial estaba en ascenso, y expresó: “Estábamos contentos porque volvíamos a niveles normales de empleo y demás, y esto la verdad que retrotrae todo”.

En este sentido, opinó que es “muy importante la implementación del pase sanitario; pese a las distintas voces yo creo que es importante que estemos vacunados y que todos seamos responsables”.