20 de jun. de 2026
Ituzaingó

Ituzaingó recibió equipamiento para las seis sedes del programa Envión

Enzo Ariel Resino

2 min de lectura

A través de la iniciativa provincial "Fortalecer Envión", se distribuyeron materiales deportivos, artísticos y educativos para las distintas sedes del distrito.

Ituzaingó recibió equipamiento para las seis sedes del programa Envión
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Con el objetivo de seguir apostando a la inclusión social y laboral de los jóvenes del distrito, se llevó a cabo en Ituzaingó una importante entrega de materiales destinados a las seis sedes locales del programa Envión. La iniciativa busca potenciar las actividades que, a diario, contienen y forman a cientos de adolescentes en el partido de Ituzaingó.

La jornada se desarrolló en el marco del plan bonaerense "Fortalecer Envión" y contó con la presencia del intendente local, Pablo Descalzo. Este mismo estuvo acompañado de la directora provincial de Juventudes, Ayelén López, y la directora provincial de Envión, Carolina Schmukler.

Durante el encuentro, desarrollado en el Auditorio Néstor Kirchner de la Municipalidad de Ituzaingó, las autoridades distribuyeron una amplia variedad de equipamiento deportivo, artístico y educativo. Estos elementos son fundamentales para mejorar las instalaciones y enriquecer la oferta de los talleres que se dictan en las sedes ituzainguenses.



Cabe destacar que, en Ituzaingó, el programa cuenta actualmente con seis espacios descentralizados: las sedes ubicadas en los barrios Iparraguirre, El Pilar, San Alberto, Vitacal, Villa Ángela y Barrio Nuevo. Allí, adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años participan de diversas propuestas recreativas y culturales, creando un fuerte sentido de pertenencia y comunidad.

El fuerte impacto social y educativo del programa Envión



Al tomar la palabra durante el acto, el jefe comunal valoró el recorrido histórico y el impacto directo de esta política pública en los barrios del distrito. "Cuando tomamos la decisión de traer Envión a Ituzaingó teníamos una deserción escolar muy alta y este programa hizo que muchos chicos y chicas se reintegren y retomen sus estudios", indicó Pablo Descalzo.

"El programa Envión existe hace 15 años en la provincia de Buenos Aires y hoy alcanza a más de 78 mil chicos y chicas", señaló la funcionaria provincial, Ayelén López. La misma dimensionó el alcance de esta política y elogió la decisión del gobierno local: "es muy valioso que Ituzaingó sí la tenga, porque Envión demuestra que cuando el Estado propone actividades y comunidad, los jóvenes participan".



También estuvieron presentes y formaron parte el emotivo acto autoridades locales como: Nahuel Segovia (secretario de Desarrollo Humano) y Lucila Sánchez (directora de Juventudes), además de los coordinadores de las sedes del programa Envión. Sin embargo, los verdaderos protagonistas de la jornada fueron los jóvenes envioneros; siendo ellos quienes les dan vida a las sedes del programa Envión en el distrito.

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