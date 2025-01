Ituzaingó: se buscan familias para cuidar temporalmente a niñ@s en situación de vulnerabilidad

En un contexto donde la solidaridad y el compromiso comunitario son fundamentales para construir una sociedad más justa, la Dirección de Niñez y Adolescencia de Ituzaingó lanzó una convocatoria que busca transformar realidades. El programa “Familias Abrigadoras” invita a familias voluntarias a brindar cuidado y contención a niñ@s en situación de vulnerabilidad que, por diversas circunstancias, no pueden permanecer temporalmente con sus familias de origen.





Es importante destacar que esta iniciativa no está vinculada al proceso de adopción, sino que se trata de un acompañamiento temporal para garantizar que l@s niñ@s puedan desarrollarse en un entorno afectivo y seguro mientras se trabaja en la restitución de derechos dentro de sus familias de origen o, en casos específicos, en la búsqueda de soluciones definitivas.





Las familias que decidan sumarse a este programa no estarán solas. Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia se brindará capacitación y acompañamiento profesional de manera constante. Además, recibirán prestaciones para cubrir las necesidades básicas de l@s niñ@s y garantizar su bienestar durante el tiempo que permanezcan en el hogar de las familias abrigo.

Este llamado no solo busca atender una necesidad urgente, sino que también promueve un cambio cultural en la manera de abordar la protección de la infancia. Las "familias abrigadoras" pueden ofrecer una oportunidad de reconstruir la confianza y el vínculo afectivo que son fundamentales para el desarrollo de cualquier niñ@.





Este tipo de programas refleja un enfoque integral en las políticas públicas de niñez, donde se reconoce el valor de la comunidad como agente de transformación social. Cada familia que decide involucrarse se convierte en un pilar fundamental para garantizar que ningún niñ@ quede desprotegido en los momentos más críticos de su vida.





Las personas interesadas en formar parte de este programa pueden comunicarse al 2120-1894/2120-1895 o escribir al correo electrónico dinaiituzaingo@miituzaingo.gob.ar. Allí recibirán información detallada sobre los pasos a seguir, el perfil de las familias abrigadoras y los requisitos para participar en esta convocatoria.





El programa “Familias Abrigadoras” no solo representa una oportunidad para quienes necesitan un hogar temporal, sino también para quienes deseen contribuir de manera activa al bienestar de la comunidad. Al abrir las puertas de sus casas y corazones, estas familias estarán ofreciendo algo invaluable: la posibilidad de un futuro más esperanzador para l@s niñ@s en situación de vulnerabilidad.