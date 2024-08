Ituzaingó se le escapó el triunfo en el final

El León ganaba 1 a 0 con gol de Alan Sotelo, pero Berazategui se lo empató a falta de cuatro minutos para el cierre del partido, y el Verde no pudo llegar a la cima del Campeonato. Este martes visita a Sportivo Barracas.



En una noche invernal, se enfrentaron por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Primera C, el equipo ituzainguense, que venía de derrotar en la fecha pasada ante Yupanqui, y el conjunto “Naranja”, el subcampeón del Torneo Apertura, en un encuentro electrizante.



En el inicio, el trámite lo manejó la visita, pero que, en los últimos metros, desaprovechó situaciones claras. A los 11 minutos, hubo un centro de Matías Flores que cabeceó Julián Rodríguez Seguer y controló Matías Giroldi.



A los 18’, Emmanuel Mantovani sacó, en la línea, un remate de Leandro Coronel. Un minuto después, Pedro Durante cabeceó en el área y Giroldi se estiró y contuvo.



Ituzaingó no tuvo recuperación en la pelota, fue sorprendido por el rival y no encontró creatividad para romper el cero.



En el segundo tiempo, el Verde salió con otra actitud y más adelantado. Tras una gran pelota de Alan Visco, Ángel Luna definió incómodo y, en el rebote, no supo concretar.



En el minuto 63, luego de una equivocación de Santiago Piersigilli, apareció Iván Smith y desperdició una oportunidad clara.



A partir de los 65’, Berazategui volvió a tener el control. Con Iván Smith y Kevin Giménez, de buen manejo, el elenco visitante intentó volver a ser profundo.



Más adelante, Matías Flores lo tuvo, pero Matías Giroldi se lució nuevamente, pero los goles llegaron sobre el final.



A los 84’, después de un centro desde la izquierda, Alan Sotelo la empujó a la red para el 1-0, y en una ráfaga, Berazategui llegó al empate donde Pedro Durante desbordó y Kevin Giménez puso el encuentro en tablas.



Sobre el final, Enzo Zárate se fue expulsado en la visita, con una falta a centímetros del área, y se llegó al final del partido con pardas en uno.

Con este resultado, Ituzaingó no pudo mantener el liderazgo del campeonato, y con esta igualdad, quedó segundo con 12 puntos (producto de tres victorias y misma cantidad de igualdades).



En la siguiente jornada, el equipo dirigido por Matías De Cicco visitará a Sportivo Barracas, este martes a las 15 hs, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano del Deportivo Morón, buscando volver al triunfo para recuperar la cima en el Torneo Clausura.