Ituzaingó se le escapó el triunfo en Maschwitz

El Verde ganaba 1 a 0 con gol de Lautaro Mena, pero Deportivo Armenio se lo dio vuelta, y le ganó sobre la hora por 2 a 1, en una mala actuación del juez Mariano Negrete. El próximo sábado, se viene una final anticipada ante Villa San Carlos por el descenso.



En una tarde invernal, en el Estadio República de Armenia, se enfrentaron por la fecha 22 de la segunda rueda del Campeonato de la Primera B Metropolitana, entre el “Tricolor” y el León, que necesitaba una victoria, pero el resultado no fue lo esperado.



En la primera parte, Ituzaingó, con caras nuevas en el plantel, dominó las acciones del mediocampo, donde a los 10 minutos, rompió el cero: Lautaro Mena capturó un rebote en la puerta del área y metió un zurdazo rasante y cruzado junto al palo izquierdo.

Luego, Deportivo Armenio avisó con un remate lejano de Santino Lagomarsino que atajó Lautaro Barraza, uno de los refuerzos que tuvo su debut. Además del arquero, las otras incorporaciones también estuvieron desde el comienzo: Iván Regules, Josué Salvadores y Bruno Mariani.



Posteriormente, el dueño de casa llegó con dos cabezazos peligrosos. Ambos fueron de Gonzalo Figueroa: uno se fue apenas por arriba del travesaño, mientras que, en el otro, reaccionó de gran manera Barraza.



Luego en una acción en la que Mauro Dávila enfiló sólo hacia el arco, Tobías Barea le cometió infracción desde atrás, siendo el último hombre, y fue expulsado a los 38’, dejando con diez jugadores al Verde.



En el segundo tiempo, con la inferioridad numérica, el elenco ituzainguense no pudo hacer pie y tampoco logró aguantar la ventaja.



En el minuto 63, Diego Barrionuevo convirtió de rebote y empató el marcador, tras una atajada del flamante uno del León, cuya pelota luego dio en el travesaño y le quedó servida al 10.



Barraza agigantó su figura en varias ocasiones más, pero, no obstante, Armenio lo ganó en una de las últimas jugadas, con un gol de cabeza de Jonathan Herrera a los 94’, y se quedó con el premio grande en su casa, dejando sin nada a Ituzaingó.



Párrafo aparte para el árbitro Mariano Negrete que quedó en el ojo de la tormenta debido a que decidió no cobrar dos penales para el León.



El primero fue apenas comenzado el encuentro, por una mano de Iván Cardozo dentro del área.

En tanto que, el otro, podía haber sido en los primeros instantes del complemento, también por una mano, esta vez de Lagomarsino.

Asimismo, los dirigidos por Matías De Cicco siguen con 9 puntos en el fondo de la tabla de posiciones, mientras que Villa San Carlos (17) y UAI Urquiza (21), quienes están por encima, podrían aumentar la diferencia en caso de que sumen en sus respectivos partidos.



En la fecha que viene, el Verde recibirá, justamente, al elenco de Berisso, el próximo sábado a las 14:30 hs, en el Estadio Carlos Sacaan, en una final anticipada por los puestos de descenso.



Fotos: Carlos Borgonovo



Capturas: Vamos Los Verdes