Ituzaingó se llevó un punto de Tapiales

El Verde y Deportivo Paraguayo igualaron 1-1 en una floja actuación del conjunto ituzainguense. Ahora se viene JJ en el Sacaan.

En el Estadio José María Moraños, casa de Lugano, se enfrentaron por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Primera C, el elenco "guaraní" y el León, con realidades distintas.



El dueño de casa cayó en su última presentación ante El Porvenir por 2-0, mientras que el Verde empató sin goles ante Real Pilar.



En la primera parte, el partido fue muy disputado y trabado en el mediocampo por ambos equipos en un terreno de juego que no estaba en las mejores condiciones, y a los 11 minutos, Deportivo Paraguayo rompió el cero a través de un golazo de tiro libre ejecutado por Gonzalo Calabria, donde el arquero del Verde, Matías Giroldi, no pudo rechazar el remate, y fue el 1-0 parcial para el local.



Sin embargo, Ituzaingó estuvo inconexo en los pases, no tuvo una idea clara de juego para poder empatar el encuentro, y solamente generó una aproximación con un remate de afuera de Alan Visco, y no mucho más.



En la parte complementaria, Matías De Cicco movió el banco de suplentes, y puso en cancha a Cristian Seltzer y Giovanni Centurión para cambiar la actitud e ir en busca de la igualdad, hasta que el gol del Verde llegó a los 14 minutos, tras un remate de Alan Visco, que rebotó en Seltzer, y de carambola, decretó el empate para el León.



No obstante, Ituzaingó fue más que Deportivo Paraguayo, donde tuvo un par de llegadas para convertir el gol del triunfo, pero falló en la puntada final, y rescató una unidad de Tapiales.

Fue un empate agrídulce para el León, que rescató un punto en condición de visitante y con este resultado, quedó en la séptima posición con cinco unidades.



En la próxima fecha, el Verde recibirá en el Carlos Sacaan a J.J.Urquiza, el próximo domingo a las 15 hs, buscando sumar su primer triunfo en casa.