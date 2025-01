Ituzaingó: se realizará una bicicleteada hasta Luján

Esta bicicleteada se llevará adelante el próximo sábado 15 de febrero, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, y contará con la particularidad -algo que se propuso y se efectuó en la edición pasada- de que la misma comenzará en Ituzaingó y finalizará en Luján. La actividad nace como una propuesta de "La Carrera de Nahuel", organización sin fines de lucro que desde 2006 trabaja en zona oeste, para incluir a la comunidad en su misión de concientizar.



Es importante recordar que "La Carrera de Nahuel" fue fundada por la vecina de Ituzaingó, María de los Ángeles Suárez, luego de que esta perdiera a su pequeño hijo Nahuel a raíz de una leucemia linfoblástica aguda. A partir de ese momento, esta valiente mujer tomó la decisión de concientizar, acompañada por un grupo de voluntarios, familiares y amigos, sobre la importancia de la donación de sangre y de médula ósea. Dicho de otra manera, la organización busca fomentar la solidaridad ciudadana y brindarle a quienes padecen estas enfermedades la posibilidad de contar con una oportunidad de seguir adelante.

La fecha de esta bicicleteada ya está confirmada, la misma tendrá lugar el sábado 15 de febrero. Por eso ahora te proponemos a repasar algunos ítems a tener en cuenta el día de esta actividad. El punto de encuentro será en Av. Presidente Perón y Martín Fierro (Villa Udaondo, partido de Ituzaingó) y el horario de concentración será a las 7:00hs para salir todos juntos media hora después. Los participantes pedalearán hasta la Basílica de Luján en donde finalizará la jornada.



Esta será una actividad recreativa y de concientización, no es una carrera, por lo cual hay algunas normas de circulación y comportamiento a tener que se deben tener presentes. Estas incluyen no sobrepasar a los guías, circular en filas de a dos ciclistas -con la intención de no obstruir el tránsito- y no demorarse mucho en las paradas. A su vez, desde "La Carrera de Nahuel" solicitan que al llegar a Luján el público no se disperse para así tomar la foto grupal.



En caso de querer colaborar y contar con un número en la bicicleta el día de la pedaleada hasta Luján, las personas interesadas deben ponerse en contacto con los organizadores al 1132825861 o comunicarse a través de las redes sociales de "La Carrera de Nahuel". La organización avisó también que estará publicando pronto más información sobre la bicicleteada.