Ituzaingó se suma al apagón del 31 de octubre contra los tarifazos

El “Foro Multisectorial Contra los Tarifazos” convocó a un “apagón nacional” para el jueves 31 de octubre a las 21 contra los aumentos de tarifas en los servicios públicos que dispuso el gobierno del presidente Javier Milei.



Uno de los impulsores de la medida es el el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien promueve que “todos los argentinos y argentinas” apaguen “la luz en rechazo al tarifazo de Milei y Caputo, que no se puede seguir aguantando”, indicó el funcionario en sus redes sociales.



El Foro que fomenta el apagón contra los incrementos tarifarios está compuesto de “asociaciones de PyMEs, usuarios, consumidores, comerciantes, jubilados, sindicatos, inquilinos, universidades, clubes de barrio, cooperativas, clubes de fútbol, espacios culturales y referentes sociales de todo el país que expresan un Plan de Acción frente a este aumento irracional”.



“No se salva nadie, es un golpe final para millones de familias que tienen que enfrentar todo con un solo bolsillo”, expresa el comunicado que difundió el funcionario del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En Ituzaingó

En Ituzaingó, el apagón es promovido por los sectores empresarios, sociales y políticos que vienen hace unos meses advirtiendo que con los tarifazos, la economía de miles de familias ya no soporta más el ajuste. Uno de los impulsores es el ex intendente Alberto Descalzo quien destacó en sus redes sociales junto a dirigentes locales que "No podemos permitir este ajuste irracional. Es en Unidad, comprometidos con la Justicia Sociales como se construye un país para todos y todas"

Por cada familia de #Ituzaingó, por cada argentino, nos sumamos al #ApagónNacional convocado para este 31/10 a las 21 hs. No podemos permitir este ajuste irracional. Es en unidad, comprometidos con la Justicia Social, como se construye un país para todos y todas.#NoAlTarifazo pic.twitter.com/GG0y827QR7 — Alberto Descalzo 🇦🇷 (@AlbertoDescalzo) October 12, 2024

En esa línea, desde la multisectorial llamaron a “no quedarse de brazos cruzados” ante los “tarifazos” y el “ajuste salvaje en la Argentina”.