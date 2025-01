Ituzaingó sigue reforzándose para el Apertura

El Verde sumó dos incorporaciones más para el campeonato de la Primera C. Se trata de las llegadas de Julián García, arquero de 24 años, proveniente de Victoriano Arenas, y Juan Bautista Pisano, atacante de 21 años, surgido de All Boys.



Ituzaingó continúa con el rearmado de su equipo para encarar la próxima temporada de la Primera C, la cual ya tiene su fixture confirmado. En este contexto, el equipo ituzainguense anunció la llegada de dos futbolistas.



Se trata de Julián García y Juan Bautista Pisano. El arquero de 24 años llega de Victoriano Arenas, donde el año pasado logró ser titular en 43 de los 45 partidos en los que fue convocado y solamente sufrió una expulsión.



Por su parte, el delantero de 21 años viene desde All Boys, equipo que milita en la Primera Nacional.

⬆️ Dos nuevos refuerzos para el Verde 2025



◾ Julián García, arquero de 24 años, proveniente de Victoriano Arenas

◾Juan Bautista Pisano, delantero de 21 años, proveniente de All Boys.



¡Bienvenidos a #Ituzaingó! pic.twitter.com/PCI4BQshhh — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) January 9, 2025



Asimismo, García y Pisano se suman a la lista de altas del León, integrada por: Rodrigo Soria (El Porvenir), Matías Campusano (Central Ballester), Josué Salvadores (Puerto Nuevo), Jonathan Maza (San Telmo), Nahuel Santiago (Centro Español) y Edilson Giménez (Comunicaciones).



De esta manera, el equipo dirigido por Matías De Cicco se sigue preparando para el próximo Torneo Apertura de la Primera C, que empezará el fin de semana del 8 de marzo, en busca de ser protagonista y conseguir nuevamente el ascenso a la Primera B Metropolitana.