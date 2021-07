Ituzaingó sumó una cara nueva para el Clausura

El CAI abrochó la llegada de su primer refuerzo, y se trata de Jonathan Maza, mediocampista proveniente del Deportivo Español.

Mientras el equipo ituzainguense prepara el último encuentro frente a Dock Sud mañana a las 15 hs en el Estadio De Los Inmigrantes, la dirigencia del León se movió rápido y ya le cerró una incorporación al plantel encabezado por Matías De Cicco.

El volante Jonathan Maza se transformó en nuevo jugador del Verde y viene de jugar la última temporada en Deportivo Español. Allí hizo las inferiores y debutó profesionalmente en la temporada 2018. El jugador participó de 15 partidos y marcó solamente 4 goles en el Apertura para el conjunto Gallego.

Cabe destacar que para el próximo campeonato, el CAI cuenta con dos bajas: la partida de Martín Delgado y Brian Medina, que había renovado su contrato con Ituzaingó hasta diciembre del 2022, pero el fin de semana pasado llegó una oferta sobre el jugador, y se convirtió en el nuevo refuerzo de Deportivo Armenio, equipo que milita en la Primera B Metropolitana.

De este modo, el León espera aceitar las piezas para hacer protagonista del Torneo Clausura y aspirar a jugar una final contra el ganador del Torneo Apertura (podría ser Dock Sud o Central Córdoba de Rosario) y soñar con el regreso a la Primera B Metropolitana, categoría que ya sido transitada hace varias décadas.

EL PLANTEL DEL FUTBOL FEMENINO DE ITUZAINGÓ TIENE NUEVO CUERPO TECNICO

Tras la salida del ex entrenador de las chicas del Verde, Fernando Chiminelli, en la tarde del jueves, la Comisión Directiva de Ituzaingó presentó a su nuevo cuerpo técnico para el arranque del Campeonato de la C del fútbol femenino (aún no hay fecha confirmada).

Se trata del director técnico, José Luis Etcheguren, donde estará acompañado por la Preparadora Física, Sabrina Salva, el ayudante de campo será Mauricio Campernolle y el entrenador de arqueras estará a cargo de Leandro Monzón.