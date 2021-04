Ituzaingó: Un abuelo cuenta como se contagió su nieto en el colegio

“Mi nieto Uriel de 13 años se contagió de coronavirus en el colegio” así comienza Víctor a contar la experiencia que vivió con el covid, primero él y luego su nieto que aun esta cursando la enfermedad.

“En mi caso, acompañe a mi a madre a a hacerse unos estudios al Posadas y a los pocos días empece a sentirme mal, dolor de cabeza, fiebre y dolores musculares. A los 3 días fui a un puesto de detectar y me hisopé para saber si tenia coronavirus. a Las 48 horas me confirmaron el diagnóstico y estuve varios días en cama totalmente aislado, sin contacto con mi hija ni con mis nietos. No la pase tan mal, no me afectó los pulmones, pero la verdad es que es una enfermedad fulera” aseguraba Víctor hoy por la mañana en Radio La Ciudad,

Pero a Víctor no le interesaba su situación personal, lo que que le preocupaba es lo que pasó con su nieto Uriel de 13 años y alumno de la escuela secundaria Nº 13 ubicada en pleno centro de nuestra ciudad.

“Uriel fue unos días a clases presenciales en el colegio. Esa misma semana, luego de unos días, la madre empezó a notar que Uriel estaba muy cansado y que tenía dolores musculares. Como precaución, lo llevó enseguida a la clínica a que lo revisaran y luego de hacerle el hisopado, le confirmaron que había contraído coronavirus. Mi hija fue muy cuidadosa con mis nietos, no salían e inclusive ella misma dejó de abrir su negocio para cuidarse. Estamos seguros, que Uriel se contagio en el colegio esos días que fue a clases presenciales” contaba Víctor. “Quienes dicen que no hay contagios en los colegios se equivocan. Los chicos se están contagiando mucho y aunque mi nieto se está recuperando, a otros les puede dar mucho más grave”

Una estadística para tener en cuenta

El contagio entre los niños, niñas y adolescentes en Ituzaingó empieza a ser preocupante. Un seguimiento de los contagios por rango etario en estos últimos 15 días de los datos oficiales del Ministerio de Salud, muestran como crecen exponencialmente a una velocidad no vista el año pasado durante la primera ola. Al día de hoy se registraron 908 niños, niñas y adolescentes entre 10 y 19 años contagiados, un numero muy similar a los contagios entre las personas adultas entre 70 y 79 años.

Por otro lado, del total de los casos confirmados, 267 son niños de entre 0 y nueve años. (Esta franja etaria, sumó en el últimos 15 días 26 nuevos casos). y entre la franja etaria de 20 y 29 años, se registraron 2900 contagiados.

Hace unos días, el director ejecutivo del Hospital del Bicentenario. Fernando Ali, aseguraba que el promedio de edad en los internados en terapia intensiva en el hospital del Ituzaingó había bajado a 49 años. Un dato por demás preocupante si tenemos en cuenta que de las 29 camas de terapia que tiene nuestro hospital, solo 2 están libres