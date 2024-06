Ituzaingó: un local regaló escarapelas y fue viral

Cada 20 de junio, Argentina celebra el Día de la Bandera, una fecha que trasciende lo meramente simbólico y se arraiga profundamente en el sentimiento nacional. Este día conmemora la muerte de Manuel Belgrano, uno de los próceres más ilustres de la historia argentina y el creador de la bandera nacional. La jornada no solo honra su legado y sacrificio, sino que también refuerza la identidad y el orgullo patriótico de l@s argentin@s. En este marco, una panadería ubicada en Ituzaingó se volvió viral en las últimas horas al ofrecer a cada un@ de sus clientes una escarapela en homenaje a esta insignia patria. Desde Diario La Ciudad, relataremos este detalle que sorprendió a más de un@ usuari@ a través de las plataformas digitales.





Este hecho se dio en la panaderia Fé, ubicada sobre la calle Domingo Olivera al 1700, en pleno barrio de Ituzaingó. Cuando las personas ingresaban al lugar para poder obtener algún producto para compartir junto a sus seres cercanos, se topaban con un amplio cartel en la entrada lleno de escarapelas. El mismo decía: “Es tan alto su valor que no te la puedo cobrar. ¡Llévala gratis!”.





De acuerdo a muchas de las personas que pasaron por este comercio para comprar alguna factura, pan o bizcocho, las pequeñas escarapelas blancas y celestes se agotaron conforme pasaron las horas. Nadie quería quedarse sin su obsequio, en una jornada tan particular para l@s argentin@s como lo es el Día de la Bandera.

A través de la cuenta X, una usuaria compartió esta imagen con una clara revalorización sobre el municipio de Ituzaingó y remarcó que “la patria es el otro”. Instantáneamente, esta fotografía se viralizó y pasó a ser una de las más compartidas al interior del partido durante esta jornada tan especial.





La celebración del Día de la Bandera va más allá de los actos oficiales y ceremonias; es un momento para reflexionar sobre nuestro pasado, reconocer los desafíos de un presente sumamente complejo y renovar el compromiso con el futuro de la nación. En cada escuela, en cada plaza, el izamiento de la bandera genera un sentido de pertenencia y reafirma los valores de nuestros próceres. En el partido de Ituzaingó, una panadería quiso contribuir con su granito de arena y regalarle a cada una de las personas que transcurría por el lugar un pedacito de nuestro manto sagrado, tal y como lo imaginó Manuel Belgrano.