Ituzaingó: una sobreviviente de la dictadura reconoció en pleno juicio a su secuestrador

Mientras se desarrollaba una nueva audiencia del juicio que aborda los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Comisaría de Ramos Mejía, ocurrió algo inesperado: la sobreviviente Alcira Camusso reconoció el rostro de uno de sus secuestradores, se trata de Roberto Obdulio Godoy, uno de los tres imputados en esta causa.

Alcira vivía junto a su pareja, Gabriel Ernesto Rodríguez, y su pequeña hija en Ituzaingó. Habitaban una casa ubicada en Olivera 1165, que en realidad alquilaban los tíos de Gabriel. Durante la madrugada del 24 de febrero de 1977, un grupo de tareas llegó a su hogar llevándoselos secuestrados a ella y a su pareja a la Comisaría de Ramos Mejía y al Hospital Militar de Campo de Mayo. Gabriel, murió a las pocas horas de llegar. Alcira logró dejar a su hija de seis meses con unos familiares de su pareja quienes la criaron hasta que Alcira fue legalizada en el penal de Devoto (lugar en el cual dio a luz a su segundo hijo) y luego se fuera a Colombia.

Hoy lunes 27 de junio, se llevó adelante la cuarta audiencia del juicio que aborda los crímenes ocurridos en este Centro Clandestino de Detención (CCD), localizado en Mayo 549. Conectada a la plataforma virtual del TOC N°1 de CABA se encontraba Alcira Camusso. En su testimonio relató que ya estando detenida en el CCD, ingresaron al lugar tres personas vestidas de civil, uno de ellos estaba disfrazado: “tenía una peluca puesta, un delantal o especie de camisa blanca con manchas de sangre”. Aquella persona la comenzó a golpear, a pegar patadas, a insultar y amenazarla. “Lo que tengo que decir es que de esa cara no me olvidé nunca, porque fue la primer cara de alguien que estaba de civil”, manifestó Alcira.

Este hombre aterrorizante “por su aspecto, por su manera de moverse, por su actuación” era Roberto Obdulio Godoy. “Lo reconozco por sus facciones que aun con el paso del tiempo no han cambiado”, afirmó la sobreviviente. “Las mismas cejas, la nariz, la forma de mirar Godoy, no me la voy a olvidar nunca”, sentenció Alcira.

Los roles que cumplían los imputados en esta causa

El antes mencionado Roberto Obdulio Godoy se desempeñaba como oficial de Operaciones del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela. Según un informe del Ministerio Público Fiscal, que está dentro de las pruebas acusatorias, se detalla que desde su rol “intervino en la planificación de operativos, lo cual implicaba una amplia organización de aquellos, en forma coordinada con los restantes oficiales de las distintas jefaturas y en especial con el Jefe de Inteligencia”. Desde la fiscalía lo acusan por las privaciones ilegales agravadas a la libertad de nueve personas y el homicidio de Gabriel Ernesto Rodríguez.

Francisco Rodolfo Novotny era teniente primero y auxiliar del Grupo de Operaciones de la Compañía Comando y Servicios en el Grupo de Artillería. Varios testigos afirman haberlo visto y lo han señalado como partícipe en la privación ilegal de la libertad agravada de nueve personas. A esto se le suman las acusaciones de haber sido parte en los tormentos aplicados en siete ocasiones.

También se encuentra imputado Rodolfo Enrique Godoy quien se desempeñaba como segundo comandante y jefe de la plana mayor del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela. Hoy se encuentra acusado por privaciones ilegales de la libertad en seis ocasiones y tormentos en cinco.

Foto de portada: La Retaguardia.