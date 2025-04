Ituzaingó va por la recuperación en el Campeonato

Esta tarde desde las 17:45 hs, el Verde necesita volver al triunfo cuando reciba a Central Córdoba de Rosario en el Estadio Carlos Sacaan en un choque electrizante de la fecha 6 de la Zona A de la Primera C.



Tras la derrota ante Puerto Nuevo en Campana la fecha pasada, el equipo de Matías De Cicco va en busca de los tres puntos para quedar a tiro de la cima del Campeonato, recibiendo al “Charrúa”, donde dio el batacazo en los 32avos de la Copa Argentina, luego de eliminar a Sarmiento de Junín por 1 a 0, en Caseros.



El encuentro comenzará a partir de las 17:45 hs, y contará con transmisión en vivo y en directo a través de “Vamos Los Verdes” por el canal de YouTube. El encargado de impartir justicia será Valentín Bocaccia.

En cuanto al historial entre ambos equipos, registra un total de 30 partidos jugados, con once victorias de Ituzaingó, diez triunfos de Central Córdoba y nueve empates.



Además el León hace siete años que no gana en su casa, dado que la última vez fue en la Temporada 2018 de la Primera C, con triunfo por 2 a 1, con goles de Marcos Zampini y Marcos Godoy para el Verde.



Cabe aclarar al público del León que las entradas anticipadas se seguirán vendiendo en la Sede del Club ituzainguense (Los Pozos 48), desde ahora hasta las 17 hs, y por disposición de la Policía, no se venderán entradas en el Estadio.



Valores

· Platea: $15.000

· Platea socio: $9.000

· General: $10.000

· Gral. Socio: $4.000

· Gral. Jubilados: $4.000

· Gral. Dama: $6.000

· Gral. Menor: $3.000