Ituzaingó: vecinos podrán tramitar su DNI en Villa Ángela

Con el firme objetivo de descentralizar la atención y acercar las herramientas del Estado a los barrios, la Delegación Municipal "Villa Udaondo" anunció la realización de un nuevo operativo integral de documentación. De esta manera, los vecinos podrán tramitar sin costo su DNI y, además, podrán recibir asesoramiento de áreas municipales como salud, empleo y defensa del consumidor.



La cita será el miércoles 1 de julio en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Ollantay 1470). Esta es una institución de Villa Ángela que viene trabajando de manera sostenida y articulada junto al Municipio de Ituzaingó para fortalecer el vínculo territorial con los vecinos de la zona.



Durante la jornada, el principal atractivo será la posibilidad de realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma totalmente gratuita. Sin embargo, la oferta de prestaciones será mucho más amplia y funcionará como una ventanilla única para múltiples consultas.





"Destacamos la importancia de continuar generando este tipo de operativos territoriales que permiten acercar el Estado en los barrios, facilitando el acceso a trámites, servicios y programas para toda la comunidad", le remarcaron desde la Delegación Municipal "Villa Udaondo" a La Ciudad. Asimismo, agregaron: "creemos en un Estado presente, que salga al encuentro de la comunidad y acerque herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de cada familia".

Qué es necesario tener en cuenta al momento de acercarse a este operativo de documentación





Desde la organización advirtieron que la atención se brindará exclusivamente por orden de llegada. Es por esto que se recomienda a los vecinos acercarse con anticipación -dado que el operativo se desarrollará de 10:00 a 15:00hs, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Ollantay 1470)- para asegurarse un lugar.



Para despejar cualquier duda o realizar consultas previas, los interesados pueden comunicarse telefónicamente al 2120-1951 (de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00hs) o acercarse de manera presencial a la sede de la Delegación Municipal "Villa Udaondo" (El Tirador 451).